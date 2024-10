Tannoy Arden MK I Vintage High End Coaxial- Monitor- Lautsprecher Test:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Die Tannoy Arden MK I, eine Ikone unter den Lautsprechern der 70er Jahre, haben sich als wahre Meisterwerke der Klangwiedergabe etabliert und bieten ein audiophiles Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Diese Lautsprecher gehören zur berühmten Monitor Gold Serie und verkörpern das klassische Tannoy-Erlebnis, das für seine einzigartigen Dual-Concentric-Treiber bekannt ist. Für Hi-Fi-Enthusiasten, die in die Welt des echten Tannoy-Klangs eintauchen möchten, ist die Arden MK I eine wahre Empfehlung, die durch ihre klangliche und handwerkliche Qualität besticht.

Klangcharakteristik

Was die Tannoy Arden MK I so besonders macht, ist ihre unglaubliche Direktheit und Räumlichkeit. Sie schaffen es, den Hörer unmittelbar in die Musik zu versetzen, als wäre man live dabei. Die Tiefe der Klangbühne ist nahezu atemberaubend, und sie liefern eine Tiefenstaffelung, die es ermöglicht, die verschiedenen Elemente einer Aufnahme präzise im Raum zu verorten. Egal ob im Jazz, Rock oder klassischen Musikgenres, der Raum wird so realistisch und klar dargestellt, dass der Hörer die Instrumente fast greifen kann.

Besonders hervorzuheben ist die Basswiedergabe. Der Bass der Arden MK I ist tief und druckvoll, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Diese Lautsprecher zeichnen sich durch eine außergewöhnlich präzise und kontrollierte Tieftonwiedergabe aus, die den Raum mit satten, aber nicht überbetonten Bässen füllt. Dabei bleibt der Klang immer ausgewogen und musikalisch. Die Tannoy Arden beweist hier eine Fähigkeit, sowohl den punchigen, schnellen Bass eines Jazz-Schlagzeugs als auch die tiefen Frequenzen einer Orgel in klassischer Musik mit beispielloser Klarheit wiederzugeben.

Detailreichtum und Transparenz

Die Arden MK I schaffen es, auch feinste Details einer Aufnahme hörbar zu machen. Die Transparenz, mit der sie arbeiten, ist beeindruckend. Sie bieten eine detailreiche und transparente Wiedergabe, ohne jemals nervig oder scharf zu wirken. Auch bei höheren Lautstärken bleiben die Höhen klar und angenehm, ohne ins Schrille abzudriften. Gleichzeitig bleibt der Hochtonbereich stets offen und detailverliebt, sodass auch anspruchsvolle Hörer auf ihre Kosten kommen. Hier zeigen die Tannoys, dass sie mit größter Sorgfalt konzipiert wurden, um ein möglichst unverfälschtes und reines Klangbild zu erzeugen.

Livehaftigkeit und Natürlichkeit

Eines der Hauptmerkmale der Tannoy Arden MK I ist ihre livehafte Klangwiedergabe. Wenn man sie hört, hat man das Gefühl, dass die Musik direkt vor einem entsteht. Diese natürliche Wiedergabe verleiht jeder Aufnahme eine zusätzliche Dimension und lässt den Hörer völlig in die Musik eintauchen. Besonders bei akustischen Stücken und Live-Aufnahmen kommen diese Eigenschaften der Lautsprecher voll zur Geltung – man fühlt sich regelrecht in den Konzertsaal versetzt.

Die Lautsprecher sind in der Lage, eine breite Palette an Musikgenres mit einer beeindruckenden Dynamik wiederzugeben. Dabei verlieren sie nie an Natürlichkeit, und selbst komplexe Passagen werden mühelos und klar aufgelöst.

Verarbeitung und Design

Neben dem Klang überzeugt auch die Verarbeitung der Tannoy Arden MK I. Die Lautsprecher sind massiv gebaut und strahlen eine Robustheit aus, die Vertrauen in ihre Langlebigkeit weckt. Die Holzkabinette sind exzellent gefertigt und verleihen den Lautsprechern einen klassischen und zeitlosen Look, der sich wunderbar in verschiedenste Wohnumgebungen einfügt. Ihre imposante Größe unterstreicht ihre Präsenz, ohne jedoch aufdringlich zu wirken. Die MK I-Versionen bieten außerdem ein akustisch durchdachtes Gehäusedesign, das zur Optimierung der Basswiedergabe und Reduzierung von Gehäuseresonanzen beiträgt.

Fazit

Die Tannoy Arden MK I sind zweifelsohne Lautsprecher, die jedem Hi-Fi-Enthusiasten ein echtes Erlebnis bieten. Sie sind nicht nur für ihre unglaubliche klangliche Direktheit und tiefreichende Basswiedergabe bekannt, sondern auch für ihre Fähigkeit, feinste Details in einer transparenten und niemals aufdringlichen Weise zu präsentieren. Die Räumlichkeit und die beeindruckende Tiefenstaffelung machen sie zu einem Highlight in der Musikwiedergabe, während ihre Livehaftigkeit für ein immersives Hörerlebnis sorgt.

Für Liebhaber von Musik, die den Anspruch haben, ihrer Sammlung die bestmögliche Qualität zu bieten, und für diejenigen, die in die Welt des Tannoy-Klangs eintauchen möchten, sind die Arden MK I eine unverzichtbare Anschaffung. Sie kombinieren klassische Hi-Fi-Tradition mit moderner Klangpräzision und liefern ein Hörerlebnis, das sowohl emotional berührt als auch technisch begeistert.

Technische Daten der Tannoy Arden MK I:

Lautsprechertyp: 3-Wege-Standlautsprecher mit Dual-Concentric-Treiber

3-Wege-Standlautsprecher mit Dual-Concentric-Treiber Treiber: Hochton: 2,54 cm (1 Zoll) Aluminium-Kalotte, integriert im Mitteltieftöner Mitteltieftöner: 38 cm (15 Zoll) Dual-Concentric-Chassis mit Papiermembran

Frequenzgang: 30 Hz – 20.000 Hz

30 Hz – 20.000 Hz Belastbarkeit: Nennbelastbarkeit: 85 Watt RMS Musikbelastbarkeit: 170 Watt

Impedanz: 8 Ohm

8 Ohm Empfindlichkeit: 91 dB / 1 Watt / 1 Meter

91 dB / 1 Watt / 1 Meter Gehäusetyp: Bassreflexgehäuse

Bassreflexgehäuse Trennfrequenzen: 1000 Hz (Hochton/Mitteltieftöner)

Empfohlene Verstärkerleistung: 10 – 150 Watt pro Kanal

10 – 150 Watt pro Kanal Abmessungen (H x B x T): 88 cm x 53 cm x 36 cm

88 cm x 53 cm x 36 cm Gewicht: 38 kg pro Lautsprecher

38 kg pro Lautsprecher Gehäusematerial: Holzfurnier mit Massivholzrahmen

Holzfurnier mit Massivholzrahmen Baujahr: 1974 bis 1979

Besonderheiten:

Dual-Concentric-Treiberdesign: Bei diesem Design sitzt der Hochtöner im akustischen Zentrum des Mitteltieftöners, wodurch eine punktgenaue Schallabstrahlung und ein exzellentes Phasenverhalten erreicht werden.

Bei diesem Design sitzt der Hochtöner im akustischen Zentrum des Mitteltieftöners, wodurch eine punktgenaue Schallabstrahlung und ein exzellentes Phasenverhalten erreicht werden. Einstellbare Frequenzweichen: Über Regler auf der Front können die Mitten und Höhen an die räumlichen Gegebenheiten oder die persönlichen Vorlieben angepasst werden.

Über Regler auf der Front können die Mitten und Höhen an die räumlichen Gegebenheiten oder die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Vintage-Charakter: Die Arden MK I zeichnet sich durch einen warmen, musikalischen Klang aus, der besonders bei akustischer Musik und Stimmenwiedergabe seine Stärken zeigt.

Die Tannoy Arden MK I sind klassische High-End-Lautsprecher, die durch ihre exzellente Verarbeitung und den außergewöhnlichen Dual-Concentric-Klang überzeugen.