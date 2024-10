The Yuri Honing Trio Star Tracks Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Jazz In Motion Records – 9920102

Jazz In Motion Records – 9920102 Format: CD, Album, Streaming, Stereo

CD, Album, Streaming, Stereo Country: Netherlands

Netherlands Released: 1996

1996 Genre: Jazz

Jazz Style: Contemporary Jazz

Contemporary Jazz Amazon Link: Yuri Honing

Das Album „Star Tracks“ von The Yuri Honing Trio, das 1996 veröffentlicht wurde, ist ein bemerkenswertes Werk in der Schnittstelle zwischen Jazz und Popmusik. Der niederländische Saxophonist Yuri Honing erweist sich dabei als vielseitiger Musiker, der zusammen mit Tony Overwater am Kontrabass und Joost Lijbaart am Schlagzeug bekannte Pop- und Rocksongs auf eine faszinierende Weise neu interpretiert. Das Album stellt eine gelungene Fusion aus tiefem emotionalen Ausdruck, technischer Virtuosität und einem innovativen Zugang zur Jazzmusik dar.

Konzept und musikalische Herangehensweise

Das zentrale Konzept von „Star Tracks“ besteht darin, populäre Melodien und Songs aus dem Rock- und Pop-Genre zu nehmen und sie in einen völlig neuen musikalischen Kontext zu setzen. Honing geht dabei nicht einfach den Weg der simplen Coverversionen, sondern er und sein Trio formen die Stücke grundlegend um, sodass sie sich mühelos in die Sprache des Jazz integrieren. Dabei behält die Musik ihren Ursprung und ihre melodische Erkennbarkeit, erhält jedoch durch die Bearbeitung des Trios eine zusätzliche Tiefe und neue harmonische Perspektiven.

Yuri Honing nutzt auf diesem Album sein Tenorsaxophon nicht nur als Melodieinstrument, sondern als Stimme, die die Essenz der Originalkompositionen einfängt und neu zum Ausdruck bringt. Seine Spielweise ist dabei geprägt von einem tiefen Verständnis der Songstrukturen und einer ausgeprägten Sensibilität für die emotionalen Nuancen der Stücke. Er schafft es, eine besondere Balance zwischen der Eingängigkeit der Pop-Melodien und der freien Improvisationskraft des Jazz herzustellen. Das Saxophon dient dabei oft als erzählerisches Element, das Geschichten in jedem Ton transportiert.

Die Rolle des Trios und die musikalische Chemie

Tony Overwater und Joost Lijbaart sind auf diesem Album nicht bloße Begleiter, sondern integraler Bestandteil der musikalischen Dynamik. Overwater, ein herausragender Kontrabassist, sorgt für eine stabile und zugleich bewegliche rhythmische Grundlage. Sein Spiel zeichnet sich durch eine warme Klangfarbe und ein sensibles Gespür für den harmonischen Fluss aus. Er verleiht den Arrangements Tiefe und unterstützt die melodischen Linien mit einem klaren, resonanten Ton, der den Raum zwischen den Klängen des Saxophons und den subtilen Rhythmen des Schlagzeugs füllt.

Joost Lijbaart am Schlagzeug bringt eine reiche Vielfalt an klanglichen Nuancen ein, die den Charakter der Stücke prägen. Seine Spielweise ist oft zurückhaltend und atmosphärisch, doch immer wieder durchzogen von kraftvollen Akzenten und komplexen rhythmischen Mustern. Er versteht es, Raum für Improvisationen zu lassen und gleichzeitig eine subtile Spannung aufzubauen, die den Hörer durch die musikalischen Landschaften des Albums führt. Die Chemie zwischen den drei Musikern ist spürbar, da jeder von ihnen einen wichtigen Beitrag zum Gesamtklang leistet, und doch agieren sie wie eine Einheit, deren Zusammenspiel organisch und fließend wirkt.

Klangästhetik und Produktionsqualität

Die Aufnahmen fanden im renommierten Wisseloord Studio in den Niederlanden statt, das für seine hervorragende Akustik bekannt ist. Das Studio ermöglichte es dem Trio, eine klangliche Klarheit und Transparenz zu erreichen, die jedem Instrument seinen Raum gibt und gleichzeitig ein kohärentes Klangbild schafft. Diese Produktionsqualität ist ein bedeutender Faktor für die Wirkung des Albums, da sie den akustischen Charakter der Instrumente detailreich und lebendig einfängt.

Der Klang von Honings Tenorsaxophon kommt besonders gut zur Geltung, wobei die Aufnahmen die Wärme und den weichen Ton seines Spiels hervorheben, während die fein nuancierte Dynamik des Kontrabasses und die subtilen perkussiven Details von Lijbaart klar herausgearbeitet werden. Die Atmosphäre des Albums ist geprägt von einer intimen und zugleich offenen Klanglandschaft, die den Hörer unmittelbar in die musikalischen Dialoge einbindet.

Eine CD die in jeder High End Tonträgersammlung nicht fehlen darf!

Kulturelle Bedeutung und Rezeption

„Star Tracks“ wurde in der Jazzszene hoch geschätzt und trug erheblich dazu bei, Yuri Honing international bekannt zu machen. Das Album fand nicht nur bei Jazzfans Anklang, sondern auch bei einem breiteren Publikum, das die Neuinterpretation bekannter Melodien schätzte. Kritiker lobten die originelle Herangehensweise und das tiefgründige musikalische Verständnis des Trios. Honing und seine Mitmusiker wurden für ihren Mut und ihre kreative Freiheit gelobt, die Genregrenzen zu überschreiten und den Popklassikern durch ihre Interpretationen eine neue Bedeutung zu verleihen.

Das Album verdeutlicht, wie sich Jazzmusik in den 1990er Jahren weiterentwickelte und öffnete, um neue Einflüsse zu integrieren, ohne dabei ihren Kern und ihre Improvisationsfreude zu verlieren. Es zeigt, dass Jazz nicht nur eine retrospektive Kunstform ist, sondern dass er auch mit aktuellen musikalischen Strömungen in Dialog treten kann. Yuri Honing demonstriert mit „Star Tracks“ eindrucksvoll, wie sich eine tiefe Verbundenheit zur Jazztradition mit der Offenheit für moderne musikalische Einflüsse verbinden lässt.

Fazit

„Star Tracks“ von The Yuri Honing Trio ist ein Album, das durch seine einzigartige Kombination von bekannten Melodien und jazziger Neuinterpretation besticht. Es stellt ein musikalisches Erlebnis dar, das sowohl eine Hommage an die Popmusik als auch eine Exploration der grenzenlosen Möglichkeiten des Jazz ist. Mit dieser Platte gelang es dem Trio, eine Brücke zwischen zwei musikalischen Welten zu schlagen und ein Werk zu schaffen, das über Genregrenzen hinweg berührt und begeistert.

Hier ist die Tracklist des Albums „Star Tracks“ von The Yuri Honing Trio mit kurzen Beschreibungen der einzelnen Stücke:

Isobel – (5:31)

Written-By: Björk, Marius de Vries, Nellee Hooper, Sjón

Eine Interpretation des avantgardistischen Songs von Björk. Das Trio verleiht dem Stück eine jazzige Tiefe, indem es die mystische Atmosphäre und den emotionalen Ausdruck beibehält, während Yuri Honing’s Saxophon die Melodielinien übernimmt und neu interpretiert. True Colors – (4:54)

Written-By: Billy Steinberg, Tom Kelly

Diese Neuinterpretation des berühmten Pop-Hits von Cyndi Lauper behält die einfühlsame Melodie bei, bringt aber durch Honings Saxophon eine sanfte, melancholische Note in das Arrangement. Die ruhige Begleitung von Bass und Schlagzeug unterstreicht die schlichte Schönheit des Originals. Some Unexpected Visitors – (7:51)

Written-By: Tony Overwater

Ein originelles Stück des Bassisten Tony Overwater, das mit einer verspielten und zugleich mysteriösen Stimmung aufwartet. Hier zeigt das Trio seine kreative Seite und die Fähigkeit, eine dichte, improvisatorische Atmosphäre zu schaffen, die den Hörer auf eine musikalische Reise mitnimmt. Walking On The Moon – (5:27)

Written-By: Sting

Eine Jazz-Version des bekannten Songs von The Police. Das Trio fängt die sphärische und leicht entrückte Stimmung des Originals ein, verleiht ihm aber eine rhythmische und melodische Wendung, die sich in den intensiven Improvisationen des Saxophons widerspiegelt. Waterloo – (5:17)

Written-By: Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson

Die Interpretation dieses ABBA-Klassikers überrascht durch die Umwandlung in einen jazzigen Kontext. Honing und sein Trio lassen die poppige Energie des Originals in eine entspannte und swingende Jazz-Performance übergehen, die dennoch die eingängige Melodie beibehält. Body And Soul – (9:44)

Written-By: Heyman, Eyton, Green, Sour

Ein Jazz-Standard, den Honing und sein Trio mit besonderer Hingabe spielen. Das Stück zeichnet sich durch seine langgezogenen, emotionalen Melodielinien und tiefgehende Improvisationen aus. Hier zeigt sich die klassische Jazzseite des Trios, verbunden mit einer intensiven und gefühlvollen Interpretation. Basket Case – (1:53)

Written-By: Green Day

Diese kurze, aber kraftvolle Version des Punk-Rock-Hits von Green Day wird durch das Trio in eine jazzige, energiegeladene Interpretation transformiert. Das Arrangement ist dynamisch und setzt auf eine überraschende Mischung aus schnellem Tempo und jazzigem Drive. True Colors (Reprise) – (4:26)

Written-By: Billy Steinberg, Tom Kelly

Eine zweite Version von „True Colors“, die als ruhiger Abschluss des Albums dient. Sie vertieft die emotionale Stimmung des ursprünglichen Arrangements und setzt auf eine noch zartere und intimere Darbietung, wobei die Melodie in einem neuen Licht erscheint.

Das Album „Star Tracks“ zeichnet sich durch seine vielseitige Trackauswahl aus, bei der bekannte Pop- und Rocksongs mit einer einzigartigen Jazz-Perspektive versehen werden. Dabei gelingt es dem Yuri Honing Trio, sowohl den Kern der Originale zu bewahren als auch durch ihre eigenen Interpretationen neue musikalische Dimensionen zu eröffnen.