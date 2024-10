Tannoy D-700 High End Lautsprecher Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Tannoy D700 Lautsprecher in Esche Schwarz – Ein audiophiles Erlebnis

Die Tannoy D700 in der edlen Ausführung Esche Schwarz sind echte Hingucker und audiophile Kraftpakete. Mit ihrem charakteristischen Dual-Concentric-Chassis und der soliden Verarbeitungsqualität sind sie nicht nur optisch ein Genuss, sondern auch klanglich ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Diese Lautsprecher, die sich sowohl in klassischen als auch modernen Wohnräumen hervorragend integrieren lassen, bieten eine Fülle an klanglichen Nuancen, die anspruchsvolle Hörer schätzen.

Website-Optimierung und ein überraschender Anruf

Am heutigen 08.10.2024 saß ich wie so oft vor meinem MacBook und war dabei, meine Website www.mackern.de zu optimieren. Neben technischen Aspekten lag mein Fokus auf der Erstellung neuer Artikel, insbesondere über CDs, LPs die durch Audiophile Labels produziert wurden. Mein Ziel ist es, auch denjenigen eine Plattform zu bieten, die abseits des Mainstreams auf der Suche nach musikalischen Perlen sind und aus dem Tellerrand auch mal entfliehen wollen.

Doch genau heute wurde ich in meiner Arbeit und Konzentration unterbrochen durch einen Anruf eines guten Freundes – jemand, der ebenfalls eine große Leidenschaft für hochwertige Audio-Komponenten teilt. Er hatte sich ein neues Paar Tannoy D700 zugelegt und war sehr gespannt darauf, meine Meinung zu diesen Lautsprechern zu hören. Ich muss gestehen, das unsere Hörgeschmäcker schon deutlich unterschiedlich sind. Er lässt sich gerne weichspülen und ich stehe auf Präzision.

Ein audiophiler Freund mit einer beeindruckenden Sammlung

Der besagte Freund ist kein Kinder von Traurigkeit und besitzt bereits eine beachtliche Sammlung an hochkarätigen Lautsprechern. In seiner Sammlung finden sich unter anderem:

Gauder Cassiano Final Edition

Audiodata

Dynaudio Contour 4

Gauder Arcona 100

und noch diverse andere der er über die Jahre sein eigene nennen konnte.

Trotz dieser umfangreichen Ausstattung ist er ständig auf der Suche nach neuen Lautsprecher und auch Hifi- Geräte welche seinen Ansprüchen gerecht werden können und kann selten widerstehen, wenn ihm etwas Interessantes über den Weg läuft. So kam es, dass die Tannoy D700 den Weg in seine Sammlung fanden – ein Paar Lautsprecher, das trotz seiner beeindruckenden Sammlung seine Neugier weckte und er kaum ans Ende der Hifi. Fahnenstange ankommen will. Natürlich ließ ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, diese neuen Lautsprecher gemeinsam mit ihm unter die Lupe zu nehmen.

Der Klang der Tannoy D700 – Präzise, direkt und raumfüllend

Die Tannoy D700 zeichnen sich durch ihren klaren, direkten Klangcharakter aus. Dank des Dual-Concentric-Chassis erzeugen sie eine hervorragende Räumlichkeit, die sich insbesondere in der Breite und Höhe bemerkbar macht. Diese besondere Bauweise sorgt dafür, dass alle Frequenzen – von den tiefen Bässen bis zu den brillanten Höhen – perfekt aufeinander abgestimmt sind und sich zu einem harmonischen Ganzen fügen.

Die Raumtiefe der Tannoy D700 blieb jedoch etwas hinter meinen Erwartungen zurück. Während die Lautsprecher in horizontaler und vertikaler Richtung eine klare Bühne aufbauen, vermisste ich etwas die dreidimensionale Tiefenstaffelung. Diese wäre besonders bei Aufnahmen mit komplexen Klanglandschaften von Vorteil gewesen. Doch auch wenn die Raumtiefe etwas zu kurz kam, bieten die D700 eine Transparenz und Detailgenauigkeit, die viele moderne Lautsprecher in den Schatten stellt. Außerdem kann der Freund nicht Lautsprechern die eine tolle Tiefenstaffelung haben, überhaupt nichts anfangen. Er meint das dadurch seine Ohren schmerzen.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis der Tannoy D700

Die Tannoy D700 sind nicht nur klanglich überzeugend, sondern bieten auch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. In einer Zeit, in der viele Hersteller von High-End-Lautsprechern ihre Preise in die Höhe treiben, biete der Gebrauchtmark solche Schätze wie die D700, das selbst erfahrene Audiophile Hörer und Menschen die nur auf neue Sachen stehen, ins Staunen versetzt. Die Kombination aus britischer Ingenieurskunst, traditioneller Verarbeitung und moderner Klangtechnologie macht sie zu einer interessanten Option für alle, die nach einem soliden Lautsprecher suchen, ohne dabei ein Vermögen ausgeben zu müssen. Vergleichbare Tröten dürfte man neu nicht unter 10000.- Euro bekommen.

Verstärker-Kombination: Accuphase D300 und Burmester 850

Um das volle Potenzial der Tannoy D700 auszuschöpfen, wurden sie an zwei hochwertige Verstärker angeschlossen:

Accuphase D300 : Ein Vorverstärker, der für seine Neutralität und Präzision bekannt ist. In Kombination mit den Tannoy D700 und der musikalischen 850 Monos von Burmester brachte er eine angenehme tonale Balance und eine besonders feine Detailauflösung hervor.

: Ein Vorverstärker, der für seine Neutralität und Präzision bekannt ist. In Kombination mit den Tannoy D700 und der musikalischen 850 Monos von Burmester brachte er eine angenehme tonale Balance und eine besonders feine Detailauflösung hervor. Burmester 850 : Dieser High-End-Endstufen betonte die Dynamik und den Punch der Lautsprecher, ohne dabei die Kontrolle über den Bassbereich zu verlieren. Die Klangbühne wirkte insgesamt musikalischer und greifbarer.

: Dieser High-End-Endstufen betonte die Dynamik und den Punch der Lautsprecher, ohne dabei die Kontrolle über den Bassbereich zu verlieren. Die Klangbühne wirkte insgesamt musikalischer und greifbarer. Beide Geräte harmonierten gut mit den Tannoy D700, wobei die Accuphase Vorstufe das Sonore der D700 und die etwas weiche Spielweise der Burmesters unter Kontrolle hätte und meiner Meinung die Sache ins erlebnisreiche die Zuhörer eintauchen lässt.

Fazit: Die Tannoy D700 als Geheimtipp für Klangliebhaber

Zusammengefasst sind die Tannoy D700 eine hervorragende Wahl für Audiophile, die Wert auf Klangqualität und Verarbeitungsästhetik legen. Sie bieten eine direkte und klare Wiedergabe, gepaart mit einer soliden Räumlichkeit, die in vielen musikalischen Genres überzeugt. Zwar könnten sie in puncto Raumtiefe noch etwas mehr bieten, doch angesichts ihres attraktiven Gebrauchtpreises und der außergewöhnlichen Verarbeitungsqualität bleiben sie zwar kein Geheimtipp aber aufgrund der sehr günstigen Anschaffungspreise ein echter Tipp für alle, die extrem viel Lautsprecher für wenig Geld haben wollen.

Technische Daten der Tannoy D700 Lautsprecher

Typ: 3-Wege, 2 Lautsprecher, Bassreflex-System

3-Wege, 2 Lautsprecher, Bassreflex-System Empfohlene Verstärkerleistung: 30 bis 200W pro Kanal

Maximale Eingangsleistung (Spitze): 300W

Dauerbelastbarkeit (RMS): 125W

Treiberbestückung

Für Tieftonbereich: Konus-Typ Durchmesser: 10″ (25,4 cm)

Konus-Typ Durchmesser: 10″ (25,4 cm) Für Mittel- und Hochtonbereich: Dual Concentric, koaxialer Konus-Typ Durchmesser: 10″ (25,4 cm)

Frequenzgang und Impedanz

Frequenzgang: 35 Hz bis 30 kHz, ±3 dB

35 Hz bis 30 kHz, ±3 dB Minimale Impedanz: 4 Ω

Nominale Impedanz: 6 Ω

Empfindlichkeit: 93 dB / 2,83V / 1 m

Maximaler Schalldruckpegel (SPL): 114 dB / 1 m / 125W (RMS) 118 dB / 1 m / 300W (Spitze)

Phasenverhalten und Abstrahlverhalten

Phasenverhalten: Das System verhält sich im Wesentlichen wie eine frequenzunabhängige Zeitverzögerung.

Das System verhält sich im Wesentlichen wie eine frequenzunabhängige Zeitverzögerung. Abstrahlcharakteristik: 90° konisch bei 10 kHz

Frequenzweichen

Trennfrequenzen: 200 Hz / 1,5 kHz

200 Hz / 1,5 kHz Weichen-Typ: 1 Ordnung (Tiefton) 1 Ordnung (Hochton) Bi-Wiring-fähig, verlustarme, hartverdrahtete passive Frequenzweiche

Gehäuse

Gehäusetyp: Twin Ducted Port Reflex

Twin Ducted Port Reflex Material: 18-mm-MDF-Platte mit stabilen inneren Verstrebungen. Nachhaltig gewonnenes Echtholzfurnier.

Volumen des Gehäuses: 72 Liter

Abmessungen und Gewicht