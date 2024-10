Dieter Ilg Dedication Hörbericht:

Überblick über das Album Dedication

Künstler: Dieter Ilg

Album: Dedication

Label: ACT Records / ACT 9937-2

Veröffentlichungsdatum: 2022

Format: CD und digitale Formate

Genre: Jazz, mit starken Einflüssen aus der Klassik

Stil: Eine Mischung aus Jazzimprovisation und klassisch geprägten Strukturen, die Ilgs lyrischen und virtuosen Ansatz am Kontrabass unterstreicht.

Amazon Link: Dieter llg

Dieter Ilgs Album Dedication wurde 2022 bei dem renommierten Jazz-Label ACT veröffentlicht, das bekannt dafür ist, zeitgenössische Jazzmusik und genreübergreifende Projekte zu fördern. Ilg gilt als einer der führenden Kontrabassisten der europäischen Jazzszene und ist besonders für seine Fähigkeit geschätzt, die Welten der Klassik und des Jazz miteinander zu verschmelzen. Dedication ist eine musikalische Hommage an die Einflüsse und Inspirationen, die Ilgs Karriere geprägt haben.

Musikalischer Stil und Themen

Das Album Dedication versteht sich als eine musikalische Reflexion über die zahlreichen Einflüsse, die Dieter Ilg im Laufe seiner Karriere geprägt haben. Es widmet sich den großen Meistern des Jazz, wie auch Komponisten der klassischen Musik, wobei Ilg sowohl eigene Kompositionen als auch Neuinterpretationen bekannter Werke präsentiert. Mit einem sensiblen und intimen Klangcharakter lässt Ilg die Melodien atmen und schafft Raum für spontane, feinsinnige Improvisationen, ohne dabei die Struktur der Stücke zu verlieren.

Besonders auffällig ist seine Art, den Kontrabass als melodisches Instrument zu präsentieren, das sowohl die Rolle des Solisten als auch des Begleiters übernimmt. In Dedication zeigt sich Ilgs besondere Fähigkeit, den Klang des Kontrabasses so zu gestalten, dass er eine große Bandbreite an Emotionen transportiert – von tief melancholischen Tönen bis hin zu verspielten und beschwingten Passagen.

Wichtige Stücke und Interpretationen

Auf Dedication finden sich sowohl Eigenkompositionen als auch Neudeutungen von Werken, die Ilgs musikalische Entwicklung beeinflusst haben. Jeder Titel ist eine Art Widmung, eine musikalische Referenz an Persönlichkeiten und Stilrichtungen, die ihm auf seinem Weg begegnet sind. Diese Titel vereinen die spielerische Freiheit des Jazz mit der strukturierten Melodik klassischer Kompositionen, wobei der Fokus stets auf der Ausdruckskraft der Musik liegt. Die Auswahl der Stücke und die Art der Interpretation verleihen dem Album eine besondere Tiefe und Vielseitigkeit, die das Hörerlebnis abwechslungsreich und fesselnd machen.

Rezeption und Wirkung

*Kritiker und Hörer lobten das Album Dedication für seine emotionale Tiefe und die Feinfühligkeit in Ilgs Spielweise. Besonders hervorgehoben wird die Art, wie Ilg es schafft, traditionelle und moderne Elemente des Jazz zu einem kohärenten Ganzen zu verschmelzen. Ilgs Spiel auf Dedication ist geprägt von einer transparenten Klangästhetik, die den Kontrabass in seiner ganzen klanglichen Vielfalt erlebbar macht.

Das Album wurde als gelungenes Beispiel dafür angesehen, wie sich der Jazz durch die Integration klassischer Elemente weiterentwickeln kann, ohne seine improvisatorische Freiheit zu verlieren. Diese Kombination aus technischer Meisterschaft und emotionalem Ausdruck macht Dedication zu einem bedeutenden Werk in Ilgs Diskografie und zu einem wichtigen Beitrag zur zeitgenössischen europäischen Jazzszene.

Bedeutung für den ACT-Katalog

Die Veröffentlichung von Dedication steht in enger Verbindung mit der künstlerischen Philosophie des ACT-Labels, das sich der Förderung grenzüberschreitender und innovativer Jazzprojekte verschrieben hat. Dieter Ilgs musikalischer Ansatz passt perfekt in dieses Konzept: Sein Mut, verschiedene musikalische Traditionen zu vereinen, spiegelt die Offenheit wider, die das ACT-Label auszeichnet. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Ilg und ACT hat immer wieder zu herausragenden Aufnahmen geführt, die dazu beitragen, den Jazz als lebendige und sich ständig weiterentwickelnde Kunstform zu verstehen.

Durch Dedication beweist Dieter Ilg erneut seine Position als einer der herausragenden Interpreten und Gestalter des modernen Jazz, der sowohl tief in der Tradition verwurzelt ist als auch den Blick in die Zukunft richtet. Das Album ist somit nicht nur eine persönliche Hommage an seine musikalischen Vorbilder, sondern auch ein bedeutender Beitrag zur aktuellen Jazzlandschaft.

Hier ist eine kurze Beschreibung der einzelnen Tracks des Albums Dedication von Dieter Ilg:

Rochade (4:44)

Dieses Stück spielt mit dem Gedanken einer „Rochade“ wie im Schachspiel, wobei musikalische Elemente verschoben und neu kombiniert werden. Die Struktur ist dynamisch, und die Basslinien zeigen Ilgs Virtuosität im Wechselspiel zwischen Stabilität und Überraschung. Altes Land (3:53)

Eine Hommage an die norddeutsche Region „Altes Land“. Das Stück strahlt Ruhe und Weite aus und vermittelt die Stimmung ländlicher Landschaften. Melancholische und verträumte Melodien untermalen die sanfte Atmosphäre. Wupp (2:09)

Ein kürzeres, rhythmisch akzentuiertes Stück, das durch seine energetische und spielerische Dynamik auffällt. Hier zeigt sich Dieter Ilgs humorvolle Seite, mit einem schnellen, fast tänzerischen Rhythmus. Diversity (2:30)

Wie der Titel schon andeutet, steht in diesem Stück die Vielfalt im Vordergrund. Unterschiedliche Stile und musikalische Elemente werden miteinander verwoben, um eine facettenreiche Klanglandschaft zu schaffen. Path-26 (2:16)

Ein meditativer und introspektiver Track, der sich mit einer klaren und direkten Melodieführung entfaltet. Die „Pfad“-Metapher suggeriert eine Reise, bei der die Musik einem klaren, aber sich windenden Weg folgt. Forest Kill (2:31)

Dieses Stück vermittelt eine düstere und geheimnisvolle Atmosphäre, als würde man sich durch einen unheimlichen Wald bewegen. Die Basslinien sind kraftvoll und expressiv, was dem Track eine intensive Klangtiefe verleiht. Fernweh (2:47)

Der Titel drückt die Sehnsucht nach fernen Orten aus, und so klingt auch die Musik: sanft, verträumt und von einer subtilen Melancholie durchzogen. Ilg schafft hier eine Klanglandschaft, die Weite und Abenteuerlust suggeriert. Hamami (3:00)

Dieses Stück erinnert mit orientalischen Klängen an die Atmosphäre eines traditionellen Hamams. Warme, kreisende Melodien und rhythmische Akzente erzeugen eine entspannende, aber zugleich geheimnisvolle Stimmung. Erlösung (4:43)

Ein tief emotionales und ruhiges Stück, das sich langsam entfaltet und eine Art musikalische Befreiung darstellt. Ilg zeigt hier eine intensive Ausdruckskraft, die von Hoffnung und Trost geprägt ist. Punk.t (1:20)

Ein kurzes und spritziges Intermezzo, das durch seine punktgenauen Rhythmen und den direkten, ungeschminkten Ausdruck überrascht. Ein musikalischer Ausbruch mit anarchischem Charakter. Schöne Neue Welt (4:09)

Dieses Stück reflektiert die Ambivalenz des Fortschritts und der modernen Welt. Die Musik ist reich an Kontrasten, zwischen hoffnungsvollen Melodien und einer subtilen, fast dystopischen Unruhe. No Manipulation, No Corruption (2:18)

Ein klarer, direkter Track, der sich durch seine Geradlinigkeit auszeichnet. Die Melodie und der Rhythmus wirken wie eine musikalische Aussage gegen Unehrlichkeit, geprägt von einer kraftvollen, aufrichtigen Energie.

Jeder Titel auf Dedication bietet eine eigene Klangwelt, die Dieter Ilgs technische Meisterschaft und seine Fähigkeit zur musikalischen Erzählung zeigt. Die Stücke reichen von verspielten bis zu nachdenklichen Stimmungen und fügen sich zu einem abwechslungsreichen Album zusammen.