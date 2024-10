Manu Katché: Manu Katché Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Manu Katché : Schlagzeug

: Schlagzeug Nils Petter Molvær : Trompete, Loops

: Trompete, Loops Tore Brunborg : Tenorsaxophon, Sopransaxophon

: Tenorsaxophon, Sopransaxophon Jim Watson : Klavier, Hammond B3 Orgel

: Klavier, Hammond B3 Orgel Aufnahmedatum : März 2012

: März 2012 Studio : Studios La Buissonne, Pernes-les-Fontaines, Südfrankreich

: Studios La Buissonne, Pernes-les-Fontaines, Südfrankreich Veröffentlichungsdatum : 19.10.2012

: 19.10.2012 Werbung: Amazon Link: Manu Katche

Manu Katché, das vierte Album des französischen Schlagzeugers mit afrikanischen Wurzeln, erschien am 19. Oktober 2012 unter dem renommierten Label ECM. Die Aufnahmen fanden im März 2012 in den Studios La Buissonne in Pernes-les-Fontaines, Südfrankreich, statt. Katché setzt dabei auf seinen charakteristischen Stil, der durch komplexe und dennoch entspannte Rhythmen geprägt ist. Seine Kompositionen entstehen aus diesen rhythmischen Mustern und verleihen dem Album eine kraftvolle, vorwärtsgerichtete Dynamik.

Besetzung und Mitwirkende

Das Album überzeugt durch eine exzellente Besetzung, die den besonderen Charakter der Musik unterstreicht. Katché wird begleitet von:

Nils Petter Molvær (Trompete, Loops): Der norwegische Trompeter war bereits in den 1980er Jahren mit der Band Masqualero bei ECM aktiv. Sein nuanciertes Spiel fügt den Stücken eine atmosphärische Tiefe hinzu.

(Trompete, Loops): Der norwegische Trompeter war bereits in den 1980er Jahren mit der Band Masqualero bei ECM aktiv. Sein nuanciertes Spiel fügt den Stücken eine atmosphärische Tiefe hinzu. Tore Brunborg (Tenor- und Sopransaxophon): Der Saxophonist, ebenfalls aus Norwegen, trägt mit seinem einfühlsamen Spiel zur intensiven Klanglandschaft bei und ergänzt Molværs Trompete perfekt.

(Tenor- und Sopransaxophon): Der Saxophonist, ebenfalls aus Norwegen, trägt mit seinem einfühlsamen Spiel zur intensiven Klanglandschaft bei und ergänzt Molværs Trompete perfekt. Jim Watson (Klavier, Hammond B3-Orgel): Der britische Keyboarder beeindruckt sowohl mit seinem minimalistisch-lyrischen Klavierspiel als auch mit dem warmen Klang der Hammond B3-Orgel. Sein Spiel bietet eine ruhige Grundlage und fügt gleichzeitig harmonische Tiefe hinzu.

Musikalische Gestaltung und Atmosphäre

Die Musik auf Manu Katché zeichnet sich durch eine ausgewogene Mischung aus durchdachten Arrangements und improvisatorischen Elementen aus. Katché selbst ist das rhythmische Herz der Kompositionen und gibt den Stücken mit seinem unverwechselbaren Schlagzeugspiel eine klare Richtung. Der Groove ist dabei gleichzeitig kraftvoll und entspannt, was den Solisten Raum zur Entfaltung bietet und die Musik in neue Höhen trägt.

Das Zusammenspiel zwischen Molvær und Brunborg ist ein zentrales Element des Albums. Ihr Dialog zwischen Trompete und Saxophon sorgt für eine spannungsreiche Klangatmosphäre, die durch Watsons sanfte Orgelklänge und Klavierläufe ergänzt wird. Diese Klangwelt schafft eine Brücke zwischen Jazz, Weltmusik und zeitgenössischer Instrumentalmusik und verleiht dem Album seine einzigartige stilistische Vielfalt.

Klangqualität von ECM

Die hohe Klangqualität der ECM-Aufnahmen trägt maßgeblich zur Wirkung des Albums bei. ECM, unter der Leitung von Produzent Manfred Eicher, ist bekannt für seine außergewöhnlich transparente und detailreiche Aufnahmetechnik. Diese Sorgfalt in der Produktion lässt jedes Instrument in seiner vollen klanglichen Breite erstrahlen.

Auf Manu Katché zeigt sich dies besonders durch die präzise Abbildung von Katchés Schlagzeugspiel und der Raumtiefe, in der die Instrumente um ihn herum platziert sind. Die Aufnahme erlaubt es, die feinsten Nuancen im Zusammenspiel zwischen Schlagzeug, Blasinstrumenten und Orgel wahrzunehmen. Der Klang wirkt warm und lebendig, wodurch die besondere musikalische Atmosphäre des Albums authentisch eingefangen wird.

Fazit

Manu Katché ist ein Album, das die vielfältigen musikalischen Talente des französischen Schlagzeugers in den Vordergrund rückt und gleichzeitig die hohe Qualität der ECM-Produktion unter Beweis stellt. Die rhythmische Tiefe, die Katché in seinen Kompositionen erschafft, bildet das Fundament, auf dem sich ein beeindruckendes Ensemble von Musikern entfalten kann. Jeder der beteiligten Künstler bringt seine eigenen Stärken ein und trägt zum facettenreichen Gesamtbild bei: Nils Petter Molværs atmosphärische Trompetenklänge, Tore Brunborgs emotionales Saxophonspiel und Jim Watsons sowohl zurückhaltendes als auch kraftvoll eingesetztes Keyboard und Orgel schaffen eine reiche Klanglandschaft, die sich dem Zuhörer bei jedem Hören weiter erschließt.

Die sorgfältige Balance zwischen Groove und Melodie verleiht dem Album eine spannende Dynamik, die sowohl den Intellekt als auch die Emotionen anspricht. Katchés Schlagzeugspiel, das einerseits eine treibende Kraft darstellt und andererseits Raum für die anderen Instrumente lässt, erzeugt eine einzigartige Spannung. Diese Spannung lädt dazu ein, sich in die Musik zu vertiefen und ihre subtilen Nuancen zu entdecken. Dabei bleibt das Album stets zugänglich, ohne dabei an musikalischer Tiefe zu verlieren. Es bietet ein Hörerlebnis, das sowohl für erfahrene Jazzkenner als auch für jene, die neue musikalische Welten erkunden möchten, geeignet ist.

Darüber hinaus trägt die exzellente Klangqualität von ECM maßgeblich zur Wirkung von Manu Katché bei. Der natürliche und gleichzeitig präzise Klang der Aufnahme lässt jedes Instrument klar und räumlich gut definiert erscheinen. Dies sorgt dafür, dass die Komplexität der Musik nicht verloren geht, sondern im Gegenteil die besondere Atmosphäre des Albums verstärkt wird. Die detailreiche Wiedergabe macht es möglich, die Interaktionen zwischen den Musikern und die Feinheiten der Kompositionen in ihrer ganzen Tiefe zu erleben. Diese Liebe zum Detail und die hochwertige Produktion geben dem Album eine zeitlose Qualität, die es von vielen anderen Jazz-Veröffentlichungen abhebt.

Insgesamt ist Manu Katché ein Werk, das die Grenzen zwischen verschiedenen musikalischen Stilen überschreitet und zu einem harmonischen, aber spannungsgeladenen Gesamtwerk verschmilzt. Es zeigt Manu Katché als einen Künstler, der nicht nur ein Meister seines Instruments ist, sondern auch als kreativer Komponist und Band-Leader eine klare Vision verfolgt. Die Verbindung von musikalischer Virtuosität, harmonischem Zusammenspiel und der charakteristischen ECM-Klangästhetik machen das Album zu einem unvergesslichen Erlebnis und einem herausragenden Beitrag zur zeitgenössischen Jazzszene.

Trackliste und Beschreibungen