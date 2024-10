In The Country – Sunset Sunrise Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Ergänzung:

Das Album Sunset Sunrise fügt sich in die lange Tradition des skandinavischen Jazz ein, indem es die charakteristischen Merkmale des Genres wie Melancholie, Weite und eine gewisse atmosphärische Kühle aufgreift und mit zeitgenössischen Elementen verknüpft. Durch den kreativen Einsatz von Elektronik und unkonventionellen Strukturen entwickelt das Trio eine Musik, die sowohl in der Jazz-Tradition verwurzelt ist als auch experimentelle Ansätze verfolgt.

Band und Albumhintergrund

In The Country ist ein norwegisches Jazz-Trio, das 2003 von Morten Qvenild (Piano), Roger Arntzen (Bass) und Pål Hausken (Schlagzeug) gegründet wurde. Mit ihrem vierten Album Sunset Sunrise, veröffentlicht 2013 unter dem Label ACT Music, vertiefen sie ihren Ruf als Innovatoren des modernen Jazz. Das Trio verbindet traditionelle Jazz-Ansätze mit einem Hang zu atmosphärischen Klanglandschaften, ergänzt durch elektronische Einflüsse und improvisatorische Freiheit.

Musikalischer Stil und Atmosphäre

Sunset Sunrise präsentiert eine harmonische Balance zwischen nordischem Jazz, der für seine Melancholie und Weite bekannt ist, und experimentellen Klangtexturen. Die Musik des Trios bewegt sich nahtlos zwischen ruhigen, introspektiven Passagen und dynamischen, intensiven Momenten. Diese stilistische Vielfalt wird durch elektronische Elemente und subtil eingesetzte Effekte erweitert, die der Musik zusätzliche Tiefe verleihen. Das Album zeichnet sich durch eine starke emotionale Bandbreite aus, von introspektiven und melancholischen Momenten bis hin zu dichten, rhythmisch komplexen Kompositionen.

Kritische Rezeption

Das Album wurde von der Jazzkritik hochgelobt, insbesondere für die emotionale Tiefe und die technische Virtuosität der Musiker. In The Country wird für ihre Fähigkeit geschätzt, anspruchsvolle, aber zugängliche Musik zu schaffen, die sich sowohl auf die Tradition des Jazz stützt als auch neue Wege beschreitet. Die intime, fast poetische Atmosphäre des Albums wurde als kraftvoller Ausdruck der skandinavischen Jazztradition angesehen, während der Einsatz von Elektronik und unvorhersehbaren Strukturen das Hörerlebnis frisch und spannend hält.

Aufnahme und Produktion

Aufgenommen wurde Sunset Sunrise in den renommierten Rainbow Studios in Oslo, einem Studio, das für seine herausragenden Jazzproduktionen bekannt ist. Der Tontechniker Jan Erik Kongshaug, eine Schlüsselfigur im skandinavischen Jazz, war für die Aufnahme verantwortlich. Seine Arbeit hat dem Album einen warmen, natürlichen Klang verliehen, der die subtilen dynamischen Nuancen und den Detailreichtum der Musik optimal zur Geltung bringt. Die Aufnahmen fangen sowohl die filigranen, zarten Momente als auch die kraftvolleren Passagen des Trios perfekt ein und tragen zur besonderen Klangästhetik des Albums bei.

Gesamtbedeutung

Mit Sunset Sunrise untermauern In The Country ihren Platz als eines der spannendsten Trios im zeitgenössischen Jazz. Das Album ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Fähigkeit der Band, emotionale Tiefe und technische Raffinesse miteinander zu verbinden, und zeigt zugleich ihre Innovationskraft in einem Genre, das oft von Tradition geprägt ist. Es spiegelt die Entwicklung des Trios wider, die Grenzen des Jazz auszuloten und gleichzeitig eine unverwechselbare musikalische Identität zu bewahren.

Die Klangqualität von Sunset Sunrise ist herausragend und lässt jedes Detail der Instrumente kristallklar zur Geltung kommen. Besonders bemerkenswert ist die Tiefe der tiefen Töne, die überraschend kraftvoll und resonant wirken, was den Kompositionen eine unerwartete, emotionale Schwere verleiht. Die kreative Nutzung des Bassbereichs verleiht den Stücken zusätzliche Dimensionen und sorgt für eine subtile, aber wirkungsvolle Dynamik. Die Band spielt gekonnt mit Klangräumen und schafft es, tiefe Frequenzen harmonisch in ihre Melodien und Strukturen zu integrieren, ohne die Leichtigkeit der Kompositionen zu verlieren.

Tracklist von In The Country – Sunset Sunrise (2013)

Birch Song – 8:08

Ein verträumter Einstieg in das Album, der mit sanften Pianoklängen und sphärischen Klangflächen beginnt. Die Melodie entwickelt sich langsam, wobei das Trio auf subtile Weise dynamische Spannungen aufbaut, um eine friedliche, naturverbundene Atmosphäre zu schaffen. Derrick – 7:52

Dieser Track ist rhythmisch komplexer, mit einem pulsierenden Bass und Schlagzeugrhythmen, die das Stück vorantreiben. Der Titel entfaltet eine düstere, doch meditative Stimmung, die durch dynamische Wechsel zwischen ruhigen und intensiveren Passagen geprägt ist. Stanley Park – 10:43

Eine langsame, erhabene Komposition, die Raum und Stille meisterhaft einsetzt. Die Band spielt mit minimalistischen Motiven, die sich allmählich zu einem emotional intensiven Höhepunkt entwickeln. Der Track erinnert an die Weite und Ruhe eines Parks in der Dämmerung. Silverspring – 6:28

Ein melodischer Track, der mit fließenden Klavierlinien und einem sanften, treibenden Bass überzeugt. Silverspringbietet eine helle, fast hoffnungsvolle Stimmung und weckt Assoziationen zu einem sprudelnden Quell oder einer friedlichen Landschaft. Steelpants – 6:02

Dieser Track ist von einer lebhaften, fast verspielten Energie geprägt. Die rhythmischen Variationen und überraschenden harmonischen Wendungen geben dem Stück einen modernen, experimentellen Charakter. Hier zeigt sich die technische Virtuosität der Band besonders deutlich. The Fluke, A Whale’s Tail – 7:12

Eine atmosphärische und bildhafte Komposition, die das Bild eines majestätischen Wals in der Tiefe des Ozeans musikalisch einfängt. Mit langsamen, wogenden Klangstrukturen schafft die Band eine mystische, ruhige Szenerie, die sowohl Weite als auch Tiefe vermittelt. Sunset Sunrise – 10:55

Der Titeltrack des Albums ist ein episches Stück, das den Wechsel von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang musikalisch umsetzt. Es beginnt mit melancholischen, abendlichen Klängen und steigert sich langsam zu einem hoffnungsvollen, kraftvollen Finale, das den neuen Tag symbolisiert. December Song – 7:56

Ein besinnlicher Abschluss des Albums, der die melancholische Stimmung des Winters einfängt. Die Komposition ist zurückhaltend und zart, mit einer introspektiven Melodie, die wie eine Reflexion über das vergangene Jahr wirkt.

Laute Gedanken von mir:

Auf dem Cover des Albums ist ein Rentier zu sehen, das gerade einen Fliegenpilz verspeist – ein Bild, das viel Raum für Fantasie lässt. Rentiere haben tatsächlich die Gabe, diese Pilze ohne Probleme zu erschnüffeln, denn sie wachsen oft unter Tannenbäumen. Wenn man nun 1:1 zusammenzählt, erscheint Weihnachten in einem ganz neuen Licht: Die rot-weiße Farbpalette der Fliegenpilze und der Weihnachtsmänner, die Vorstellung von fliegenden Rentieren – könnte all das auf eine uralte, pilzbasierte Legende zurückzuführen sein?

Was, wenn die Geschichte von Weihnachten und den Geschenken eigentlich eine symbolische Reise auf der Suche nach diesen magischen Fliegenpilzen war? Ein alter Brauch, der irgendwann von der Industrie neu erfunden wurde, aber auf den tiefen Verbindungen zwischen Mensch, Natur und diesen rätselhaften Pilzen basiert? Nach dem Verzehr des Pilzes fliegt dieses Rentier auf jeden Fall – und vielleicht liegt darin das geheime Fundament unserer modernen Weihnachtsgeschichten.