Mono-Hörer in Asien: Besonders im asiatischen Raum, insbesondere in Japan, gibt es eine eingeschworene Gemeinschaft von Mono-Fans. Diese schätzen klassische deutsche Lautsprecher aus den 1940er bis 1960er Jahren, wie die legendären Klangfilm Lautsprecher. Klangfilm war ein führender Hersteller von professionellen Kino- und Verstärkeranlagen und lieferte hochwertige Mono-Systeme, die heute unter Audiophilen als Ikonen gelten. Diese Lautsprecher bieten einen warmen, detaillierten und kraftvollen Klang, der viele Liebhaber von traditionellem Mono überzeugt. Die Faszination dieser Mono-Systeme liegt in der Authentizität der Klangwiedergabe, die besonders bei klassischen Musikaufnahmen und alten Jazzaufnahmen zur Geltung kommt.