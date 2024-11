Jonas Knutsson + Johan Norberg introducing Norrland III

Jonas Knutsson + Johan Norberg introducing Kraja – Skaren: Norrland III Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ACT (4) – ACT 9474-2

ACT (4) – ACT 9474-2 Format: CD, Album, Vinyl, Streaming

CD, Album, Vinyl, Streaming Land: Deutschland

Deutschland Veröffentlichungsdatum: 26. September 2008

26. September 2008 Genre: Jazz, Folk, World & Country

Jazz, Folk, World & Country Stil: Contemporary Jazz, Nordic, Zeitgenössischer Jazz

Contemporary Jazz, Nordic, Zeitgenössischer Jazz Werbung Amazon Link: Jonas Knutsson + Johan Norberg

Album: Skaren: Norrland III – Eine Hommage an die nordische Weite

Das Album „Skaren: Norrland III“ von Jonas Knutsson und Johan Norberg wurde im Jahr 2008 vom renommierten deutschen Label ACT Music veröffentlicht. Als dritter Teil der Norrland-Serie steht es in einer Reihe musikalischer Werke, die sich mit der einzigartigen Landschaft und Kultur Nordschwedens auseinandersetzen. Dieses Projekt vereint Elemente von Jazz, skandinavischer Volksmusik und atmosphärischer Klangkunst und reflektiert die spirituelle Verbindung der Künstler zu Norrland, der weiten und kargen Region im Norden Schwedens.

Künstlerische Vision und Inspiration

Norrland ist für Knutsson und Norberg nicht nur eine geographische Region, sondern ein emotionaler und kultureller Anker. Die beiden Musiker schöpfen aus der Naturverbundenheit und der Ruhe der nordischen Landschaft. Skaren, das schwedische Wort für die vereiste Schneeschicht, wird zum Sinnbild für die klangliche Klarheit und die Stille, die in den Kompositionen des Albums spürbar sind. Ziel des Projekts war es, die Mystik und Schönheit dieser Region durch eine harmonische Fusion aus traditioneller und zeitgenössischer Musik zu erfassen.

Die Mitwirkenden und ihre Beiträge

Jonas Knutsson – Saxophone

Jonas Knutsson, ein versierter Jazzsaxophonist, bringt seine gefühlvollen Saxophonklänge in das Album ein und prägt damit den emotionalen Charakter der Musik. Seine Spielweise ist subtil und verleiht den Stücken eine melancholische und zugleich warme Atmosphäre. Durch seine Improvisationen schafft Knutsson eine Klangwelt, die die Tiefe der nordischen Landschaft reflektiert und die Hörer auf eine musikalische Reise in die Stille und Weite Norrlands mitnimmt.

Johan Norberg – Gitarren, Kantele, Produktion und Mischung

Johan Norberg übernimmt mehrere Rollen auf diesem Album. Neben seinen virtuosen Gitarrenklängen spielt er die Kantele, ein traditionelles finnisches Zupfinstrument, das der Musik eine folkige und authentische Note verleiht. Norberg war ebenfalls für die Produktion und Mischung des Albums verantwortlich, was ihm ermöglichte, seine künstlerische Vision präzise umzusetzen. Seine Arrangements sind von einer filigranen Klarheit geprägt, die den Gesang und die Instrumente in einem harmonischen Gleichklang vereint. Norbergs Arbeit verleiht Skaren eine intime und doch weite Klangatmosphäre, die Norrlands Charakter einfängt.

Kraja – Das Vokalensemble

Ein herausragendes Merkmal des Albums ist das Ensemble Kraja, bestehend aus den vier Sängerinnen Eva Lestander, Frida Johansson, Linnea Nilsson und Lisa Lestander. Kraja ist für seinen klaren und authentischen nordischen Gesang bekannt und verleiht dem Album eine zusätzliche Ebene von Tiefe und Emotion. Die Gesänge der vier Stimmen sind manchmal a cappella und manchmal von Instrumenten begleitet, wodurch eine mystische und beinahe spirituelle Stimmung erzeugt wird. Der nordische Chorgesang, der sich an traditionelle Lieder anlehnt, verleiht dem Album eine starke folkloristische Komponente und verstärkt die atmosphärische Dichte der Musik.

Eva Kruse – Bass

Eva Kruse, eine etablierte deutsche Jazzbassistin und Mitglied des Trios [em], ergänzt das Album mit ihrem warmen und tiefen Bassspiel. Ihr Spiel verleiht den Kompositionen eine Erdung und bildet das stabile Fundament, auf dem sich die anderen Instrumente entfalten können. Durch ihre intuitive Spielweise fügt Kruse eine Dimension der Tiefe hinzu und verstärkt die Verbindung zwischen den instrumentalen und vokalen Elementen der Musik.

Die Aufnahmen und Klangqualität

Die Aufnahme des Albums erfolgte durch den erfahrenen Tontechniker Lennart Östlund, der bekannt ist für seine Fähigkeit, natürliche Klangfarben klar und detailreich einzufangen. Östlund hat die Musik so aufgenommen, dass die räumliche Atmosphäre und die feinen Klangnuancen der Instrumente und Stimmen perfekt zur Geltung kommen. Die Klangqualität ist audiophil und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Reinheit aus, die die Intimität und die ruhige Schönheit der Musik widerspiegelt. Dank Östlunds präziser Technik kann der Hörer die Feinheiten jedes Instruments und jeder Stimme wahrnehmen und sich vollkommen in die akustische Landschaft des Albums vertiefen.

Die Liner Notes – Einblick in die Gedankenwelt der Künstler

Die Liner Notes des Albums wurden von Jonas Knutsson und Johan Norberg selbst verfasst und bieten einen faszinierenden Einblick in die Entstehung und Bedeutung der Norrland-Serie. Die Künstler beschreiben ihre tiefe persönliche Verbindung zur Natur und den Menschen Norrlands und erläutern, wie diese Verbundenheit in ihre Musik eingeflossen ist. Norberg und Knutsson reflektieren über die Stille und die spirituelle Kraft der Region und über den kreativen Prozess, der das Album geprägt hat. Die Liner Notes unterstreichen die Leidenschaft und Authentizität, die die Künstler in das Projekt eingebracht haben.

Musikalische Stimmung und Atmosphäre

Skaren: Norrland III bietet eine meditative und atmosphärische Hörerfahrung, die die Zuhörer in die Welt der nordischen Natur eintauchen lässt. Die Kombination aus Jazz-Improvisationen, traditioneller Volksmusik und dem harmonischen Ensemblegesang von Kraja schafft ein einzigartiges Klangbild, das sowohl Jazzliebhaber als auch Freunde skandinavischer Volksmusik anspricht. Die Musik bewegt sich oft in langsamen, sanften Rhythmen, die die Ruhe und Erhabenheit der Landschaft einfangen. Gleichzeitig erzeugt die Mischung aus moderner und traditioneller Musik eine zeitlose Klangästhetik, die das Album zu einem wertvollen Werk macht.

Fazit – Eine musikalische Ode an den Norden

Skaren: Norrland III ist mehr als ein Album – es ist eine musikalische Hommage an Norrland und die Schönheit der nordischen Landschaft. Die Kombination aus den virtuosen Klängen von Jonas Knutsson und Johan Norberg, dem berührenden Gesang von Kraja und dem tiefen Bassspiel von Eva Kruse schafft eine beeindruckende Atmosphäre. ACT Music hat mit dieser Veröffentlichung ein Werk geschaffen, das die Essenz des Nordens einfängt und für Hörer auf der ganzen Welt zugänglich macht. Skaren ist eine Einladung, die Magie und Stille des nordischen Winters zu erleben und sich von den Klängen und der Poesie der Musik berühren zu lassen.

Tracklist von Skaren: Norrland III: