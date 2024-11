Louis Sclavis – Dans La Nuit Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 1805, ECM Records – 314 589 524-2

ECM Records – ECM 1805, ECM Records – 314 589 524-2 Format: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming,

Land: USA

Veröffentlichung: 2002

Genre: Jazz

Stil: Contemporary Jazz

Louis Sclavis – Dans La Nuit: Ein musikalischer Dialog mit dem Film

Das Album Dans La Nuit von Louis Sclavis ist eine eindrucksvolle, cineastische Komposition, die 2002 auf dem renommierten Label ECM veröffentlicht wurde. Sclavis, einer der einflussreichsten Klarinettisten und Komponisten der französischen und europäischen Jazzszene, widmete dieses Werk dem Stummfilm Dans la nuit von Charles Vanel aus dem Jahr 1929. Die Musik von Sclavis ist nicht nur eine Begleitung, sondern auch eine Erweiterung des Films und schafft eine komplexe, emotionale Tiefe, die die düstere und geheimnisvolle Atmosphäre der Bilder wirkungsvoll verstärkt.

Hintergrund des Albums und Bezug zum Film

Louis Sclavis wollte mit Dans La Nuit eine einzigartige Hommage an das französische Kino der späten 1920er Jahre schaffen. Der gleichnamige Film von Charles Vanel erzählt eine tragische Geschichte voller Geheimnisse und menschlicher Abgründe. Sclavis interpretiert diese Stimmung musikalisch und schafft eine zusätzliche Dimension, die den Zuschauer in das Geschehen eintauchen lässt. Er setzt dabei auf eine atmosphärische, teils düstere Klanglandschaft, die dem Film eine eigene Erzählstimme verleiht und zugleich als eigenständiges musikalisches Werk beeindruckt. Mit dieser Komposition bringt Sclavis seine Faszination für das Zusammenspiel von Bild und Ton auf künstlerisch hohem Niveau zum Ausdruck.

Besetzung: Virtuose Instrumentalisten in perfektem Zusammenspiel

Das Album profitiert von einer erstklassigen Besetzung, die Sclavis sorgfältig ausgewählt hat. Jeder Musiker bringt seine besondere Klangfarbe und musikalische Handschrift ein, was das Werk vielschichtig und lebendig macht.

Louis Sclavis – Klarinetten

Louis Sclavis selbst ist an den Klarinetten zu hören und prägt das Album mit seinem intensiven, vielschichtigen Spielstil. Sein Instrument kann sowohl feine Nuancen und zarte Melodien als auch kraftvolle und ausdrucksstarke Klangexplosionen erzeugen. Sclavis nutzt die Klarinette hier nicht nur als Melodieinstrument, sondern auch als Mittel, um Spannungen und atmosphärische Dichte zu erzeugen, die den Hörer tief in die Szenerie des Films hineinziehen.

Jean-Louis Matinier – Akkordeon

Jean-Louis Matinier bringt mit seinem Akkordeon eine besondere Note in die Musik, die an traditionelle französische Klänge erinnert und gleichzeitig einen Hauch Melancholie vermittelt. Sein Spiel schafft Momente der Intimität und verleiht der Musik eine lyrische Qualität. Das Akkordeon fungiert oft als sanfter Gegenpol zur Klarinette und bildet so eine harmonische Balance zwischen den unterschiedlichen Klangfarben.

François Merville – Schlagzeug und Marimba

François Merville am Schlagzeug und Marimba sorgt für die rhythmische Grundlage des Albums und steuert subtile, feingliedrige Texturen bei. Sein Spiel ist zurückhaltend und zugleich präzise; er verstärkt die dramatische Wirkung der Musik durch gezielte rhythmische Akzente. Die Marimba verleiht der Klangwelt zudem eine warme, hölzerne Note, die das Hörerlebnis bereichert und für zusätzliche Dynamik sorgt.

Dominique Pifarély – Violine

Dominique Pifarély an der Violine trägt erheblich zur mystischen Atmosphäre des Albums bei. Seine Violine bringt sowohl sanfte, beinahe zerbrechliche Melodien als auch dramatische, emotionale Höhepunkte in das musikalische Geschehen ein. Durch sein Spiel entsteht eine Art fragiler, melancholischer Schönheit, die die düsteren Momente der Musik intensiviert und zugleich kontrastiert.

Vincent Courtois – Violoncello

Das Violoncello von Vincent Courtois sorgt für einen warmen, sonoren Grundklang und verleiht dem Ensemble eine tragende Tiefe. Courtois‘ Spiel ist nuanciert und gefühlvoll; er ergänzt die Klarinette von Sclavis und die Violine von Pifarély perfekt, wodurch eine reichhaltige Klangtextur entsteht. Das Cello unterstreicht die dramatische Wirkung der Komposition und betont die tragischen Elemente, die in der Geschichte des Films mitschwingen.

Die Komposition: Zwischen Jazz, Filmmusik und freier Improvisation

Louis Sclavis‘ Dans La Nuit ist ein beeindruckendes Beispiel für die Verbindung von Jazz, klassischer Musik und freier Improvisation. Die Stücke auf dem Album sind teils komponiert, teils improvisiert, was die Virtuosität und Spontaneität der Musiker zur Geltung bringt. Sclavis schafft durch diese Mischung eine dynamische, expressive Klangwelt, die sowohl intime als auch dramatische Momente bietet.

In seiner musikalischen Sprache experimentiert Sclavis mit verschiedenen Stimmungen, von düsteren, melancholischen Passagen bis hin zu intensiv emotionalen, fast lyrischen Momenten. Die Strukturen der Stücke sind offen gestaltet, wodurch die Musiker die Freiheit haben, individuell aufeinander einzugehen und musikalische Dialoge zu entfalten. Sclavis nutzt die Klarinette hier sowohl zur melodischen Erzählung als auch als Mittel, um Spannung und Dichte zu erzeugen, die perfekt zum Film passen.

Audiophile Qualität und Produktion auf ECM

Wie viele Produktionen auf dem ECM-Label ist auch Dans La Nuit in höchster audiophiler Qualität aufgenommen. Die klare, präzise Abmischung sorgt dafür, dass jedes Instrument seinen Platz im Raum bekommt und die feinen Nuancen der Musikerleistungen hörbar werden. Das Album besticht durch eine kristallklare Klangqualität, die es ermöglicht, die Intimität und Wärme der Instrumente zu erleben, und verstärkt die emotionale Wirkung der Komposition.

Fazit: Ein Werk für Liebhaber von Musik und Filmkunst

Dans La Nuit von Louis Sclavis ist ein faszinierendes Album, das Musik und Film in einer einzigartigen Weise miteinander verknüpft. Es spricht Jazzliebhaber ebenso an wie Freunde experimenteller Musik und Filmliebhaber. Die virtuos gespielten, fein abgestimmten Instrumentalstücke, die das Zusammenspiel von Dunkelheit und Licht, von Spannung und Entspannung erforschen, machen das Album zu einem Meisterwerk des modernen europäischen Jazz.

Louis Sclavis zeigt hier eindrucksvoll seine Fähigkeit, musikalisch zu erzählen und dabei tiefgründige Emotionen zu wecken. Dans La Nuit ist ein Werk, das sich durch seine atmosphärische Dichte und seine instrumentale Vielfalt auszeichnet und als akustisches Pendant zum Film ein eigenständiges Kunstwerk darstellt – ein Muss für Kenner und Entdecker gleichermaßen.

Tracklist und Kurzbeschreibung von Louis Sclavis – Dans La Nuit