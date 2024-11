Yello Touch Yello Deluxe Edition Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Polydor – 7640161960275, Universal Music Group

Polydor – 7640161960275, Universal Music Group Format: CD, Album, DVD, DVD-Video, PAL; All Media, Limited Edition, Special Edition

Stereo, Multikanal, Deluxe Edition

CD, Album, DVD, DVD-Video, PAL; All Media, Limited Edition, Special Edition Stereo, Multikanal, Deluxe Edition Land: Europa

Europa Veröffentlichungsdatum: 2014 Deluxe Edition / Reless 2009

2014 Deluxe Edition / Reless 2009 Genre: Electronic, Jazz

Electronic, Jazz Stil: Lounge, House, Future Jazz, Downtempo

Lounge, House, Future Jazz, Downtempo Werbung Amazon Link: Yelle Touch Yello

Yello – Touch Yello (Deluxe Edition): Eine Fusion von Klang und Visualität

Das Album Touch Yello ist das zwölfte Studioalbum der Schweizer Elektropop-Pioniere Dieter Meier und Boris Blank, die als Duo Yello seit den frühen 1980er-Jahren Maßstäbe in der elektronischen Musik setzen. Veröffentlicht am 2. Oktober 2009, markiert es das erste Studioalbum seit The Eye aus dem Jahr 2003 und eine Phase, in der Yello nicht nur musikalisch, sondern auch visuell neue Wege beschreiten.

Die Deluxe Edition von Touch Yello erweitert das reine Musikerlebnis um eine visuelle Komponente, die in Zusammenarbeit mit kreativen Künstlern entstand. Sie bietet nicht nur tiefe Einblicke in die Entstehung der Songs, sondern auch die Möglichkeit, Yellos unvergleichliche Kunst in filmischen und animierten Formen zu erleben.

Die musikalische DNA: Elektronik trifft Emotion

Yello bleibt auch mit Touch Yello seinem unverwechselbaren Stil treu, wagt dabei jedoch neue Experimente. Das Album ist geprägt von:

Cineastischen Klanglandschaften : Boris Blank, der als „Sound-Zauberer“ bekannt ist, entwirft Soundwelten, die gleichzeitig komplex, präzise und atmosphärisch sind. Er nutzt eine Mischung aus elektronischen Texturen, organischen Klängen und subtilen Effekten, um jedem Stück eine einzigartige Identität zu verleihen.

: Boris Blank, der als „Sound-Zauberer“ bekannt ist, entwirft Soundwelten, die gleichzeitig komplex, präzise und atmosphärisch sind. Er nutzt eine Mischung aus elektronischen Texturen, organischen Klängen und subtilen Effekten, um jedem Stück eine einzigartige Identität zu verleihen. Narrativer Intensität: Dieter Meiers charakteristische, oft halb gesprochene, halb gesungene Stimme fungiert als Erzähler, der den Hörer durch Geschichten voller Melancholie, Sehnsucht und subtiler Ironie führt.

Die Tracks auf Touch Yello bewegen sich zwischen introspektiven Balladen, die Emotionen hervorrufen, und pulsierenden Stücken, die zum Tanzen einladen. Diese Bandbreite zeigt, wie das Duo elektronische Musik als flexibles Medium nutzt, um Emotionen und Geschichten zu transportieren.

Gastkünstler: Frische Stimmen und elegante Klänge

Ein zentrales Element von Touch Yello ist die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Gastkünstlern, die dem Album zusätzliche Nuancen verleihen:

Heidi Happy , eine aufstrebende Schweizer Sängerin, bereichert das Album mit ihrer sanften und emotionalen Stimme. Ihre Beiträge, insbesondere in Duetten mit Dieter Meier, schaffen eine Balance zwischen Wärme und kühler Elektronik.

, eine aufstrebende Schweizer Sängerin, bereichert das Album mit ihrer sanften und emotionalen Stimme. Ihre Beiträge, insbesondere in Duetten mit Dieter Meier, schaffen eine Balance zwischen Wärme und kühler Elektronik. Till Brönner, einer der renommiertesten Jazz-Trompeter Europas, bringt eine jazzige Raffinesse ins Album. Seine Trompetenklänge verschmelzen perfekt mit Boris Blanks elektronischen Soundscapes und verleihen den Stücken eine zeitlose Eleganz.

Diese Kollaborationen zeigen Yellos Offenheit für neue Einflüsse und unterstreichen ihre Fähigkeit, unterschiedliche musikalische Welten miteinander zu verbinden.

Die visuelle Dimension der Deluxe Edition

Die Deluxe Edition von Touch Yello hebt das Album durch ihre visuelle Komponente auf eine neue Ebene. Neben der Audio-CD enthält sie eine Bonus-DVD, die die Musik von Yello mit filmischen und animierten Elementen verbindet.

Inhalte der Bonus-DVD

Musikvideos : Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit Hannes Jakobsen produziert, einem Künstler, der für seine innovativen 3D-Animationen bekannt ist. Diese Animationen erweitern die musikalischen Geschichten um eine visuelle Dimension und lassen den Zuschauer tiefer in die Welt von Yello eintauchen.

: Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit Hannes Jakobsen produziert, einem Künstler, der für seine innovativen 3D-Animationen bekannt ist. Diese Animationen erweitern die musikalischen Geschichten um eine visuelle Dimension und lassen den Zuschauer tiefer in die Welt von Yello eintauchen. Making-of-Material : Exklusive Einblicke in den kreativen Prozess hinter der Entstehung von Touch Yello. Die Dokumentation zeigt Boris Blank bei der Arbeit in seinem Studio und Dieter Meier beim Entwickeln der konzeptionellen Ideen, die hinter den Songs stehen.

: Exklusive Einblicke in den kreativen Prozess hinter der Entstehung von Touch Yello. Die Dokumentation zeigt Boris Blank bei der Arbeit in seinem Studio und Dieter Meier beim Entwickeln der konzeptionellen Ideen, die hinter den Songs stehen. Interviews: Persönliche Gespräche mit den beiden Künstlern, in denen sie über ihre Inspiration, ihre Arbeitsweise und ihre Visionen für die Zukunft sprechen.

Die visuelle Gestaltung der DVD ist ein integraler Bestandteil des Gesamtkunstwerks, das Yello mit diesem Album geschaffen hat.

Kritische Rezeption: Begeisterung und Anerkennung

Touch Yello wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Das Album erreichte Platz 1 der Schweizer Albumcharts und konnte sich auch in anderen Ländern in den oberen Rängen positionieren.

Lob von Kritikern

Produktionsqualität : Boris Blank wurde für seine Detailverliebtheit und seinen unübertroffenen Ansatz in der Klanggestaltung gelobt. Die dichten, perfekt ausbalancierten Arrangements zeigen sein Genie als Produzent.

: Boris Blank wurde für seine Detailverliebtheit und seinen unübertroffenen Ansatz in der Klanggestaltung gelobt. Die dichten, perfekt ausbalancierten Arrangements zeigen sein Genie als Produzent. Emotionale Tiefe : Dieter Meiers Texte und Performance wurden für ihre Fähigkeit gelobt, eine emotionale Verbindung zum Hörer herzustellen. Seine Stimme wirkt in den Songs wie ein Geschichtenerzähler, der die Zuhörer auf eine Reise mitnimmt.

: Dieter Meiers Texte und Performance wurden für ihre Fähigkeit gelobt, eine emotionale Verbindung zum Hörer herzustellen. Seine Stimme wirkt in den Songs wie ein Geschichtenerzähler, der die Zuhörer auf eine Reise mitnimmt. Visuelle Innovation: Die Bonus-DVD und die künstlerische Gestaltung der Deluxe Edition wurden als mutig und wegweisend beschrieben, da sie die Grenzen traditioneller Albumveröffentlichungen erweitern.

Die Kritiker betonten auch, dass Yello mit Touch Yello bewiesen haben, wie zeitlos und relevant sie in einer sich ständig wandelnden Musiklandschaft bleiben.

Einfluss und Bedeutung von Touch Yello

Mit Touch Yello unterstreicht das Duo seine Position als Pioniere der elektronischen Musik. Das Album zeigt, dass Yello nicht nur Musik machen, sondern auch eine Plattform schaffen, auf der Kunstformen wie Animation, Film und Klang zusammenfinden.

Es ist ein Album, das sowohl für langjährige Fans als auch für neue Hörer zugänglich ist. Die Deluxe Edition richtet sich besonders an jene, die Yellos Werk nicht nur hören, sondern auch erleben wollen.

Fazit: Eine immersive Klang- und Bilderreise

Die Deluxe Edition von Touch Yello ist mehr als ein Album – es ist ein Gesamtkunstwerk. Mit einer meisterhaften Mischung aus musikalischer Innovation, emotionaler Tiefe und visueller Raffinesse setzt Yello neue Maßstäbe in der Art und Weise, wie Musik präsentiert wird. Dieses Werk zeigt die unvergleichliche Kreativität von Dieter Meier und Boris Blank und wird als eines ihrer bedeutendsten Alben in die Geschichte eingehen.

Tracklist mit kurzer Beschreibung von Yello – Touch Yello (Deluxe Edition):

CD – Hauptalbum

The Expert (2:55)

Dynamisches Eröffnungsstück mit prägnantem Beat und rhythmischen Synthesizern. You Better Hide (4:15) – Featuring Heidi Happy

Ein gefühlvoller Track, bei dem Heidi Happys sanfte Stimme die Hauptrolle spielt. Out Of Dawn (3:13)

Atmosphärische Melodie mit sphärischen Klängen und markanter Rhythmik. Bostich (Reflected) (3:57)

Neuinterpretation des Yello-Klassikers „Bostich“ mit modernerem Flair. Till Tomorrow (4:17) – Featuring Till Brönner

Jazzige Trompetenklänge von Till Brönner verbinden sich mit Yellos elektronischem Fundament. Tangier Blue (2:42)

Sanfter, meditativer Track mit orientalischen Einflüssen. Part Love (3:42)

Elektronischer Popsong mit eingängigem Rhythmus und markanter Hookline. Friday Smile (3:36)

Fröhliche, optimistische Melodie, die zum Mitsummen einlädt. Kiss In Blue (3:34) – Featuring Heidi Happy

Melancholischer Duett-Track mit gefühlvollen Harmonien. Vertical Vision (4:18) – Featuring Till Brönner

Kombiniert elektronische Beats mit Brönners virtuoser Trompete. Trackless Deep (3:20)

Mystisch und tiefgehend, ein introspektiver Moment des Albums. Stay (3:02) – Featuring Heidi Happy

Ein sanftes, romantisches Stück, das durch Heidi Happys Stimme getragen wird. Electric Frame (3:36) – Featuring Till Brönner

Grooviger Track mit jazzigen Akzenten und elektronischer Raffinesse. Takla Makan (8:33) – Featuring Dorothee Oberlinger

Epischer, fast neunminütiger Track mit klassischem Flötenarrangement und orientalischen Einflüssen.

Bonus-Tracks

X-Race (4:18)

Energiegeladener Track mit starken elektronischen Beats. Petro Oleum (3:15)

Düster und experimentell, ein ungewöhnliches Klangspiel. Oh Yeah 2009 (2:33)

Moderne Version des legendären Yello-Hits. Umbria (2:35)

Leicht und verspielt, mit mediterranem Flair. Bostich (Duck Mobile) (3:23)

Experimentelle Variante des Klassikers „Bostich.“ Scorpio Rising (4:33)

Kraftvoller, emotionaler Track mit komplexen Klangtexturen.

Bonus-DVD – The Virtual Concert