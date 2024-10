Nils Wogram – Simon Nabatov Duo – Starting a Story Hörbericht:

Overall Rating: ★☆☆☆☆ (1/5)

Label: ACT Music – ACT 9402-2

– ACT 9402-2 Format: CD, Album, Stereo, Streaming,

CD, Album, Stereo, Streaming, Country: Germany

Germany Released: 24. Juni 2002

24. Juni 2002 Genre: Jazz

Jazz Style: Contemporary Jazz, Experimental

Starting a Story, ein Album des Duos aus Nils Wogram (Posaune) und Simon Nabatov (Klavier), wurde tatsächlich 2002 auf ACT Records veröffentlicht und gilt als experimentelles Werk in der Avantgarde- und Free-Jazz-Szene. Beide Musiker zählen zu den Virtuosen ihres Fachs: Nils Wogram, bekannt für seinen präzisen und ausdrucksstarken Posaunenton, und Simon Nabatov, dessen dynamisches, oft perkussives Pianospiel eine beeindruckende Technik und Experimentierfreude aufweist. Die beiden erschaffen in diesem Album ein hochkomplexes musikalisches Gewebe, das intensive Improvisation und avantgardistische Klangstrukturen miteinander vereint.

Musikalischer Kontext und Entstehungsgeschichte

Starting a Story entstand aus einer tiefgehenden Zusammenarbeit zweier Musiker, die sich der freien Improvisation verschrieben haben. Leo Records, ein Label, das sich auf experimentellen Jazz spezialisiert hat, bietet mit diesem Album eine Plattform für jene, die den Free Jazz und die Erkundung ungewöhnlicher Klangstrukturen schätzen. Starting a Storyist voller musikalischer Dialoge, die sich frei entfalten – es gibt keine festgelegten Strukturen oder Melodien, sondern die Musiker „erzählen Geschichten“ in einem spontanen Austausch. Dabei entstehen Klanglandschaften, die oft subtil und lyrisch beginnen, nur um dann in plötzliche Ausbrüche von Dynamik und Energie zu münden.

Starting a Story enthält eine sorgfältig zusammengestellte Produktion, die das Engagement und die technische Präzision aller beteiligten Mitwirkenden zeigt. Markus Heuger übernimmt die Rolle des Produzenten und sorgt für eine kohärente Umsetzung der kreativen Vision des Albums, die auf die freie Interaktion zwischen Klavier und Posaune fokussiert ist. Die Aufnahmen, die von Georg Niehusmann geleitet wurden, fangen die Feinheiten und Nuancen der improvisierten Musik mit großer Klarheit ein, sodass die klanglichen Details der Instrumente im Vordergrund stehen und der spontane Charakter des Albums gut zur Geltung kommt.

Christian Heck hat die finalen Aufnahmen gemastert und dabei auf eine Abmischung geachtet, die den intensiven musikalischen Austausch zwischen Simon Nabatov am Klavier und Nils Wogram an der Posaune lebendig und detailreich darstellt. Die künstlerische Gestaltung des Albums wurde von Peter Krüll übernommen, dessen Design die abstrakte und experimentelle Natur der Musik visuell unterstützt.

Die Liner Notes stammen von Mitchell Feldman, der in seinem Text die besondere Dynamik und den innovativen Ansatz des Duos beschreibt. Feldman hebt das Talent und die Risikobereitschaft beider Musiker hervor, die mit Starting a Story eine musikalische Reise unternehmen, die auf Intuition und Reaktionsvermögen basiert.

Experimentelle Klanglandschaften: eine Frage des Geschmacks

Für mich persönlich bleibt Starting a Story schwer zugänglich, und es fällt mir schwer, darin eine klare musikalische Richtung oder einen Sinn zu erkennen. Die experimentellen Klänge und freien Improvisationen lösen in mir eher Verwirrung als Genuss aus. Es ist, als würde man zwei Musiker hören, die die Instrumente erforschen, aber nicht in einem vertrauten Rahmen oder mit einem klaren Ziel. Die Musik erinnert an das Chaos, das entsteht, wenn Kinder gerade erst ein Instrument lernen: Die Tonfolgen wirken unstrukturiert und die Stimmungswechsel abrupt, ohne erkennbare Linien, an denen man sich festhalten könnte. Es ist keine Kritik an den Fähigkeiten der Musiker – ihre Virtuosität steht außer Frage. Doch das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit klingt für mich wie ein Spiel ohne Richtung, das im Kopf schwer zu verarbeiten ist.

Rezeption und Bedeutung

In der Avantgarde- und Jazzszene hingegen hat Starting a Story durchaus seine Anhänger. Kritiker und Fans dieses Genres loben die Tiefe und Komplexität der musikalischen Kommunikation zwischen Wogram und Nabatov. Sie sehen die unkonventionellen Strukturen und den freien Fluss als Ausdruck eines ganz besonderen musikalischen Dialogs, der über herkömmliche Muster hinausgeht und Raum für individuelle Interpretationen bietet. Das Duo zeigt, wie Posaune und Klavier in einem offenen Rahmen auf faszinierende Weise zusammenwirken können und bietet dadurch ein Hörerlebnis, das von den typischen Hörgewohnheiten des Jazz abweicht.

Das Album bleibt also ein Werk, das einer speziellen Hörerschaft gefällt, die offen für radikale Klangexperimente und das Unerwartete in der Musik ist. Für mich bleibt Starting a Story jedoch ein Beispiel dafür, dass selbst technisch perfekte Musik nicht immer harmonisch oder strukturiert sein muss – und dass Experimentieren und Ausdruck nicht immer eine persönliche Resonanz erzeugen müssen.

