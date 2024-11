New Wave Musik Geschichte

New Wave Alternative Musik Geschichte kurz Einführung:

New Wave

Entstehung und Merkmale

New Wave entstand in den späten 1970er Jahren, als die Punkbewegung in Großbritannien und den USA ihre ersten Höhepunkte erreichte. Während Punk eine rohe, ungeschliffene und rebellische Haltung verkörperte, strebte New Wave danach, mehr musikalische und stilistische Vielfalt zu integrieren und sich durch eine gewisse Verspieltheit auszuzeichnen. Der Begriff „New Wave“ wurde ursprünglich von Plattenlabels und Musikjournalisten verwendet, um auf eine neue Ära von Künstlern hinzuweisen, die musikalisch innovativer, aber dennoch zugänglicher waren als die Punkbands. New Wave zog Einflüsse aus Pop, Funk, Reggae und vor allem elektronischer Musik und setzte stark auf Synthesizer und Drum Machines, was dem Genre eine futuristische und tanzbare Note verlieh.

Wichtige Künstler und Bands

Eine Reihe von Bands spielten eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und Verbreitung von New Wave:

Talking Heads : Gegründet 1975, waren die Talking Heads eine der einflussreichsten New Wave-Bands. Ihr Sound war eklektisch und nahm Einflüsse aus Funk, Avantgarde und sogar Weltmusik auf. Ihr Frontmann David Byrne gilt als charismatische Figur, die mit surrealistischen und oft ironischen Texten das Lebensgefühl der Zeit einfing. Ihr Album Remain in Light (1980) wird bis heute als ein Meilenstein des Genres angesehen.

New Wave ist durch rhythmische Basslinien, Synthesizer-Riffs und eine Mischung aus melancholischen und ironischen Texten gekennzeichnet. Neben den musikalischen Innovationen ist New Wave stark durch seine visuelle Ästhetik geprägt: Bunte Kleidung, exzentrische Frisuren und auffälliges Make-up wurden zu Markenzeichen des Genres.

Alternative

Entstehung und Merkmale

Das Genre Alternative entstand in den frühen 1980er Jahren, teilweise aus der Post-Punk-Bewegung heraus. Der Begriff „Alternative“ beschreibt zunächst eine Haltung, nämlich die bewusste Abkehr vom kommerziellen Mainstream. Alternative-Bands experimentierten nicht nur mit verschiedenen Musikstilen, sondern auch mit Inhalten, die oft persönlicher, kritischer und introspektiver waren. Alternative-Musik nahm Anleihen aus Punk, Indie-Rock, Folk und experimenteller Musik auf und bot eine Bühne für Musiker, die sich von der vorherrschenden Pop- und Rockmusik distanzieren wollten.

In den 1990ern wurde Alternative zur dominierenden Form des Rock und fand weltweite Popularität. Die Subgenres Grunge und Indie-Rock wurden bedeutend, und der alternative Sound fand durch Bands wie Nirvana und Pearl Jam den Weg in den Mainstream.

Wichtige Künstler und Bands

R.E.M. : Als eine der ersten erfolgreichen Alternative-Bands verkörperte R.E.M. den Sound und die Haltung des Genres. Mit Alben wie Murmur (1983) und Out of Time (1991) etablierte die Band einen jangle-pop-inspirierten Sound, der von introspektiven Texten und Michael Stipes unverwechselbarer Stimme geprägt war. R.E.M. inspirierte viele andere Alternative-Bands und ebnete den Weg für den Durchbruch des Genres.

: Als eine der ersten erfolgreichen Alternative-Bands verkörperte R.E.M. den Sound und die Haltung des Genres. Mit Alben wie Murmur (1983) und Out of Time (1991) etablierte die Band einen jangle-pop-inspirierten Sound, der von introspektiven Texten und Michael Stipes unverwechselbarer Stimme geprägt war. R.E.M. inspirierte viele andere Alternative-Bands und ebnete den Weg für den Durchbruch des Genres. The Smiths : Die britische Band um Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr kombinierte eingängige Melodien mit melancholischen, teils sarkastischen Texten. Mit Songs wie This Charming Man und How Soon Is Now? wurde The Smiths zur Stimme einer Generation von Außenseitern und Rebellen und beeinflusste nachhaltig die Entwicklung von Indie- und Alternative-Rock.

: Die britische Band um Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr kombinierte eingängige Melodien mit melancholischen, teils sarkastischen Texten. Mit Songs wie This Charming Man und How Soon Is Now? wurde The Smiths zur Stimme einer Generation von Außenseitern und Rebellen und beeinflusste nachhaltig die Entwicklung von Indie- und Alternative-Rock. Sonic Youth : Die New Yorker Band war für ihren experimentellen und oft dissonanten Sound bekannt. Sie setzten auf ungewöhnliche Gitarrenstimmungen und nutzten Feedback als kreatives Mittel. Mit Alben wie Daydream Nation schufen sie einen rohen und einzigartigen Sound, der Alternative Rock definierte und sowohl musikalisch als auch ideologisch als Wegbereiter des Genres gilt.

: Die New Yorker Band war für ihren experimentellen und oft dissonanten Sound bekannt. Sie setzten auf ungewöhnliche Gitarrenstimmungen und nutzten Feedback als kreatives Mittel. Mit Alben wie Daydream Nation schufen sie einen rohen und einzigartigen Sound, der Alternative Rock definierte und sowohl musikalisch als auch ideologisch als Wegbereiter des Genres gilt. Pixies : Die Pixies aus Boston kombinierten Punk, Surfsound und Pop zu einem ungewöhnlichen Sound, der von vielen als Vorläufer des Grunge betrachtet wird. Songs wie Where Is My Mind? und Here Comes Your Man sind Beispiele für den „lauten-leisen-lauten“-Dynamikwechsel, den Kurt Cobain von Nirvana später ebenfalls adaptierte.

: Die Pixies aus Boston kombinierten Punk, Surfsound und Pop zu einem ungewöhnlichen Sound, der von vielen als Vorläufer des Grunge betrachtet wird. Songs wie Where Is My Mind? und Here Comes Your Man sind Beispiele für den „lauten-leisen-lauten“-Dynamikwechsel, den Kurt Cobain von Nirvana später ebenfalls adaptierte. Nirvana: Nirvana brachte mit ihrem bahnbrechenden Album Nevermind (1991) die Alternative-Musik in den Mainstream. Die Band um Kurt Cobain kombinierte rohe Gitarren, melodische Elemente und introspektive Texte und trug so zum weltweiten Durchbruch des Grunge bei, einem Subgenre des Alternative. Nirvana gilt bis heute als eine der bedeutendsten Bands des Genres.

Die Ära des Alternative in den 1990ern

In den 1990ern wurde Alternative zu einem Massenphänomen. Plattenfirmen, die zunächst gezögert hatten, begannen, alternative Bands unter Vertrag zu nehmen, und Musikfestivals wie das Lollapalooza-Festival präsentierten diese Bands einer breiten Öffentlichkeit. Der alternative Sound wurde vielfältiger und brachte Subgenres wie Grunge, Britpop und Indie-Rock hervor.

Vergleich und Einfluss

Während New Wave sich auf eine breite Verwendung von Synthesizern und einem oft ironischen, optimistischen Sound konzentrierte, bot Alternative mehr Raum für introspektive und düstere Themen. Beide Genres waren in der Lage, den Zeitgeist ihrer jeweiligen Epoche zu verkörpern und beeinflussten Künstler und Bands, die sich später bildeten. So beeinflussten New Wave und Alternative Generationen von Musikern und ließen eine reiche Vielfalt an Subgenres entstehen, die bis heute fortwirken.