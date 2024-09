Blank & Jones – Chilltronica Nº5 Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Blank & Jones ist ein renommiertes deutsches DJ- und Produzenten-Trio, das sich auf elektronische Musik, insbesondere Chillout und Lounge, spezialisiert hat. Die Mitglieder des Duos sind Piet Blank, Jaspa Jones und Andy Kaufhold.

Label : Soundcolours – SC 0348

: Europe Released : 27. November 2015

Zusatzinformationen:

Label : Soundcolours ist bekannt für seine Veröffentlichungen im Bereich Chillout und Ambient, und die Chilltronica-Serie ist ein prominentes Beispiel für ihre stilvolle Compilation von entspannender elektronischer Musik.

Hintergrund und Herkunft

Künstler: Blank & Jones

Mitglieder: Piet Blank, Jaspa Jones und Andy Kaufhold

Herkunft: Deutschland

Gründungsjahr: 1997

Werdegang

Gründung: Blank & Jones wurde 1997 von Piet Blank und Jaspa Jones gegründet, wobei Andy Kaufhold später zum Team stieß. Die Gründung entstand aus der gemeinsamen Leidenschaft für elektronische Musik und dem Wunsch, neue musikalische Wege zu beschreiten.

Anfängliche Erfolge: Das Trio startete ihre Karriere mit Dance- und Trance-Musik und erzielte erste Erfolge mit Singles wie „Cream“ und „Mind of the Wonderful“. Ihr einzigartiger Sound und ihre Fähigkeit, eingängige Melodien mit elektronischen Beats zu kombinieren, verschafften ihnen schnell Anerkennung in der elektronischen Musikszene.

Entwicklung zur Chillout-Musik

Übergang zur Chillout-Musik: Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Musikstil von Blank & Jones weiter. Sie entdeckten ihre Begeisterung für Chillout- und Lounge-Musik, die ihnen ermöglichte, ihre elektronische Musik in entspannenderer Form zu präsentieren. Diese Musikrichtung passte gut zu ihrem Ziel, eine entspannende und angenehme Atmosphäre zu schaffen, die in verschiedenen Kontexten genossen werden kann, von Spa-Umgebungen bis hin zu stilvollen Lounge-Bereichen.

Chilltronica-Serie: Ein wesentlicher Schritt in ihrer Entwicklung hin zur Chillout-Musik war die Einführung der Chilltronica-Serie. Diese Reihe von Alben, beginnend mit Chilltronica Nº1, bot eine Plattform für ihre Chillout- und Lounge-Tracks und festigte ihren Ruf in diesem Genre. Die Serie zeichnet sich durch ihre entspannenden und melodischen Klänge aus, die perfekt für Hintergrundmusik und entspannte Momente geeignet sind.

Einfluss und Stil

Musikalischer Stil: Blank & Jones sind bekannt für ihre Fähigkeit, elektronische Musik in eine entspannende und melodische Form zu bringen. Ihre Musik kombiniert oft sanfte Beats, beruhigende Synthesizer-Klänge und harmonische Melodien, die eine entspannende Atmosphäre schaffen.

Einfluss: Das Trio hat erheblich zur Popularisierung von Chillout- und Lounge-Musik beigetragen und ist in der internationalen Musikszene anerkannt. Ihre Alben und Mixe sind in vielen entspannenden und stilvollen Umgebungen zu finden und haben ihnen einen treuen Fanstamm eingebracht.

Durch ihre innovative Herangehensweise und ihren Beitrag zur Chillout-Szene haben Blank & Jones ihren Platz in der elektronischen Musikgeschichte gesichert und bleiben eine einflussreiche Kraft im Bereich der entspannenden Musik.

Hier ist die Tracklist für Chilltronica Nº5 von Blank & Jones, mit kurzen Beschreibungen der einzelnen Stücke:

Blank & Jones – Interstellar (Marc-George Infinite Reprise Mix) Remix von : Marc-George

: Marc-George Länge : 4:37

: 4:37 Beschreibung: Eine beruhigende und kosmische Remix-Version von „Interstellar“, die durch Marc-George neu interpretiert wurde, mit sanften, endlosen Synthesizer-Klängen und atmosphärischen Elementen. Troels Hammer – Azur Länge : 1:58

: 1:58 Beschreibung: Ein kurzes, entspannendes Stück von Troels Hammer, das mit sanften Melodien und beruhigenden Klängen eine friedliche Atmosphäre schafft. Marc-George – World Of Life Länge : 5:18

: 5:18 Beschreibung: Ein atmosphärischer Track von Marc-George, der mit tiefen, reichhaltigen Klängen und einer meditativen Stimmung aufwartet. Blank & Jones – White Light Länge : 7:31

: 7:31 Beschreibung: Ein epischer Chillout-Track von Blank & Jones, der durch seine strahlenden Melodien und langsamen Beats besticht, ideal zum Entspannen und Träumen. I Will, I Swear & Illuminine – Armor Länge : 4:47

: 4:47 Beschreibung: Eine Kollaboration zwischen I Will, I Swear und Illuminine, die eine emotionale und tiefgründige Chillout-Komposition präsentiert, reich an atmosphärischen und melancholischen Klängen. Troels Hammer – Trans/For/Mation Länge : 7:26

: 7:26 Beschreibung: Ein längeres Stück von Troels Hammer, das durch seine komplexen und sich entwickelnden Klänge besticht, die eine tiefgehende, transformative Erfahrung bieten. Blank & Jones – Above Earth Länge : 6:07

: 6:07 Beschreibung: Ein Track von Blank & Jones, der eine luftige und schwerelose Stimmung vermittelt, perfekt für entspannende Momente und als musikalischer Hintergrund. Blank & Jones – Interstellar (Marc-George Space Remix) Remix von : Marc-George

: Marc-George Länge : 7:17

: 7:17 Beschreibung: Eine weitere Remix-Version von „Interstellar“ durch Marc-George, die noch tiefere und kosmische Klänge bietet, um eine beeindruckende und immersive Atmosphäre zu schaffen. I Will, I Swear – Long Days Länge : 3:22

: 3:22 Beschreibung: Ein kurzes, aber eindrucksvolles Stück von I Will, I Swear, das mit einer melancholischen Melodie und beruhigenden Klängen aufwartet. Antonymes – Elegy (IV) Länge : 4:24

: 4:24 Beschreibung: Ein elegisches Stück von Antonymes, das durch seine melancholische und reflektierende Stimmung besticht, ideal für ruhige, introspektive Momente. Blank & Jones – WYB (Chilltronica) Länge : 6:21

: 6:21 Beschreibung: Ein Track aus der Chilltronica-Serie von Blank & Jones, der mit entspannenden Beats und atmosphärischen Klängen aufwartet und sich perfekt für chillige Momente eignet. Blank & Jones – Skyfall Länge : 4:00

: 4:00 Beschreibung: Ein sanfter Track von Blank & Jones, der durch seine himmlischen Klänge und beruhigende Melodie besticht, ideal für entspannende Hörerfahrungen. Chromatics – Lady (Drumless) Länge : 5:07

: 5:07 Beschreibung: Eine drumlose Version von Chromatics‘ „Lady“, die sich durch ihre eleganten Melodien und entspannenden Klänge auszeichnet. Visage – Fade To Grey (Cinematic Mix) Remix von : Cinematic

: Cinematic Länge : 7:23

: 7:23 Beschreibung: Eine cinematische Remix-Version von Visages Klassiker „Fade To Grey“, die eine epische und filmische Atmosphäre schafft, mit tiefgehenden und atmosphärischen Elementen.

Diese Tracklist bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus entspannenden und atmosphärischen Klängen, ideal für eine beruhigende Hintergrundmusik.

Fazit:

Chilltronica Nº5 von Blank & Jones bietet eine sorgfältig kuratierte Sammlung von Tracks, die durch ihre entspannenden und atmosphärischen Klänge überzeugen. Das Album zeigt die Expertise des Trios, bestehend aus Piet Blank, Jaspa Jones und Andy Kaufhold, in der Schaffung von Chillout- und Lounge-Musik, die ideal für entspannte Momente und stilvolle Umgebungen ist.

Die Tracklist umfasst eine Vielzahl von Stilen innerhalb des Chillout-Genres, von kosmischen Remixen bis hin zu melancholischen Melodien. Die Auswahl reicht von entspannenden Kompositionen wie „White Light“ und „Above Earth“ von Blank & Jones bis hin zu atmosphärischen Stücken von Künstlern wie Marc-George und Troels Hammer. Besondere Erwähnung verdienen die Remixe von „Interstellar“ und der cinematische Mix von „Fade To Grey“, die das Album um zusätzliche Klangdimensionen erweitern.

Insgesamt bietet Chilltronica Nº5 ein harmonisches Hörerlebnis, das die Zuhörer in eine entspannende und angenehme Atmosphäre eintauchen lässt. Es ist eine gelungene Fortsetzung der Chilltronica-Serie und unterstreicht das Talent von Blank & Jones für die Schaffung von musikalischen Landschaften, die sowohl beruhigend als auch stilvoll sind. Für mich eines der Besten Alben von Blank & Jones!