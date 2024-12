Baba Blues – Fishermen Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label : Baba Blues – BBCD 01

: Baba Blues – BBCD 01 Format : CD, Album, LP, Vinyl, Streaming

: CD, Album, LP, Vinyl, Streaming Land : Schweden

: Schweden Veröffentlicht : 1991

: 1991 Genre : Blues

: Blues Stil: Country Blues

Die Entstehung und Mitglieder von Baba Blues

Baba Blues ist ein schwedisches Duo, bestehend aus Richard Danielson und Clas Gustavsson, das mit einem einzigartigen minimalistischen Ansatz die Musikszene bereichert. Mit nur zwei Akustikgitarren, einer Mundharmonika und Gesang erzeugen sie einen Sound, der den Eindruck einer viel größeren Band erweckt. Trotz der einfachen Instrumentierung gelingt es den beiden Musikern, den Raum mit einem erstaunlich vollen und komplexen Klang zu füllen, was ihre Auftritte zu einem außergewöhnlichen Erlebnis macht​

Minimalismus als Markenzeichen

Das Duo nutzt bewusst eine reduzierte Besetzung, um zu zeigen, wie viel Musik mit wenigen Instrumenten erzeugt werden kann. Durch die Verstärkung ihrer Instrumente über ein PA-System gelingt es Baba Blues, eine Klangfülle zu erzeugen, die normalerweise nur durch größere Besetzungen erreicht wird. Diese minimalistische Herangehensweise an Musik hat Baba Blues zu einem herausragenden Beispiel für moderne, kreative Musikproduktion gemacht. Ihr Sound besticht durch Tiefe und Textur, obwohl sie nur mit einer bescheidenen Anzahl an Instrumenten arbeiten​

Das Album Fishermen

Das Album Fishermen ist ein bedeutendes Werk von Baba Blues, das viele ihrer musikalischen Eigenschaften in einem konzentrierten Format vereint. In diesem Album wird ihre Fähigkeit, mit minimalen Mitteln einen reichen, vielschichtigen Sound zu erzeugen, deutlich. Die Kompositionen sind tiefgründig und komplex, wobei das Duo geschickt mit dynamischen Wechseln zwischen ruhigen, intimen Momenten und kraftvolleren, energetischen Passagen spielt. Das Album zeigt die Vielseitigkeit von Baba Blues und ihre Fähigkeit, Einflüsse aus verschiedenen Genres zu einem einzigartigen Sound zu verschmelzen, der sowohl Blues, Rock als auch Elemente aus Jazz und Soul umfasst.

Ein markantes Merkmal von Fishermen ist die Art und Weise, wie die Musik Themen wie Freiheit und Existenz behandelt, was sich sowohl in den Texten als auch in der musikalischen Atmosphäre widerspiegelt. Die Lieder erzählen Geschichten von Reisen, Herausforderungen und Reflexionen, die den Zuhörer auf eine emotionale Reise mitnehmen. Der Titel des Albums, Fishermen, verweist metaphorisch auf das Streben und die Suche nach etwas – sei es in der Musik oder im Leben.

Genre-Vielfalt und Musikalische Einflüsse

Baba Blues überspannt mit ihrem Stil eine breite Palette an Genres. In Fishermen finden sich Einflüsse von Blues, Rock, Elektronik und Jazz, aber auch Elemente aus Pop-Rock, Soul und Disco, die die musikalische Landschaft bereichern. Diese Mischung aus verschiedenen musikalischen Strömungen wird von den beiden Musikern auf eine Art und Weise präsentiert, die nie gezwungen oder inkohärent wirkt. Vielmehr fügen sich die unterschiedlichen Einflüsse nahtlos zusammen und schaffen einen Sound, der die Vielseitigkeit und Kreativität des Duos widerspiegelt. Ihre Musik ist eine ständige Entfaltung neuer Ideen und Einflüsse, die sich in jedem Stück auf dem Album manifestieren​

Die Entscheidung gegen Physische Medien

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Baba Blues ist ihre bewusste Entscheidung, keine physischen Medien mehr anzubieten. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der zunehmenden Tendenz vieler moderner Künstler, sich von traditionellen physischen Veröffentlichungen zu distanzieren und stattdessen auf digitale Formate und Streaming-Dienste zu setzen. Der Verzicht auf CDs und Vinyl ist eine Reaktion auf die Veränderungen in der Musikindustrie, die durch die Digitalisierung und den Wandel der Konsumgewohnheiten geprägt sind. Baba Blues haben erkannt, dass ihre Musik heute am besten durch digitale Plattformen verbreitet wird, die eine breitere und globalere Reichweite ermöglichen. Diese Entscheidung zeigt, dass sie mit der Zeit gehen und sich an die aktuellen Bedürfnisse ihres Publikums anpassen, ohne jedoch ihre künstlerische Integrität zu gefährden​. Allerdings gibt es super viele Audiophile die gerne diese tolle Musik dieser Gruppe als Physische Medien in den Händen hätten.

(Discogs-Seite weiter Informationen)

Schlusswort: Musik, Qualität und der Verlust von physischen Medien

Baba Blues hat mit ihrem Album Fishermen eine bemerkenswerte musikalische Leistung erbracht. Auch wenn die Klangqualität des Albums beim Streaming aus meiner Sicht nicht besonders gut ist, bleibt die Musik dennoch faszinierend und ausdrucksstark. Besonders hervorzuheben ist die Art und Weise, wie das Duo den Blues mit einer perfekten Interpretation und einer faszinierenden Klangdichte präsentiert – ein Aspekt, der für mich ein ausschlaggebender Grund war, einige Artikel über diese Band zu schreiben. Die Musik von Baba Blues fängt die Essenz des Blues ein und transportiert sie auf eine moderne und einzigartige Weise. Das Duo schafft es, die rohe Emotion und die charakteristische Klangästhetik des Blues zu bewahren, während sie gleichzeitig ihre eigene, unverwechselbare musikalische Identität entwickeln.

Sicherlich sind Streaming- Dienste in Sachen Klangqualität super. Das dieses Album mit über diese bewegten Dienste nicht Ohrt liegt sicherlich an der Tatsache, dass es von Haus aus in der Produktion nicht gut genug ausgenommen wurde. Der Sound könnte in physischer Form, wie auf Vinyl oder CD, mit größerer Detailtreue und Klarheit wahrscheinlich viel eindrucksvoller wirken. Dennoch überwiegt für mich die Musikalität der Band, und die Art und Weise, wie sie den Blues interpretiert und ihm ihre eigene Note verleiht, ist für mich ein entscheidender Grund, weiterhin ihre Musik zu schätzen und darüber zu schreiben.

Was mich jedoch wirklich ärgert, ist die Tatsache, dass Baba Blues keinerlei physische Medien anbieten. Diese Entscheidung ist besonders frustrierend, da viele Musikliebhaber den Wunsch nach einem physischen Medium hegen, um das Album in seiner vollen Haptik und Detailtreue zu erleben. Gerade in einer Zeit, in der physische Sammlerstücke immer seltener werden, hätte das Album Fishermen sicherlich einen hohen Wert in Form eines Vinyls oder einer limitierten CD-Ausgabe gehabt. Der Verzicht auf diese Form der Veröffentlichung mindert für mich den Wert des Albums, da es den treuen Fans und Sammlern von Musik ein Stück Authentizität und Wertschätzung vorenthält. Es ist enttäuschend zu sehen, dass eine Band, die so viel musikalisches Potential und einzigartige Interpretationen des Blues bietet, ihren Fans keine physische Version ihrer Arbeit zugänglich macht – was sicherlich auch den kulturellen Wert der Musik verringert.

Fishermen (7:14)

Ein kraftvoller Eröffnungs-Track, der die Zuhörer mit einer melancholischen, aber tiefgründigen Blues-Atmosphäre in das Album einführt. Die akustische Gitarre und die Mundharmonika prägen diesen Song, während der Text eine Geschichte von Lebensreisen und den Herausforderungen des Daseins erzählt. I Play The Blues For You (4:57)

Ein klassischer Blues-Song, der das Thema der Musik als Ausdruck von Gefühlen und der Verbundenheit mit dem Publikum behandelt. Die ruhigen, aber emotionalen Klänge vermitteln eine intime Atmosphäre. Goin‘ Down Slow (3:40)

Eine langsame, bluesige Ballade, die die Schwere und Melancholie des Lebens thematisiert. Der Song ist eine Reflexion über den Verfall und das langsame, unvermeidliche Abschiednehmen. Rollin‘ And Tumblin‘ (3:53)

Ein dynamischer, treibender Blues-Track, der durch seine rhythmische Energie und die kraftvolle Gitarrenarbeit besticht. Der Song hat eine typische „Downhome“-Blues-Qualität, die an die Ursprünge des Genres erinnert. Wild Cat (Studiojam) (4:48)

Ein experimenteller Track, der eine improvisierte Studiojam darstellt. Die Musiker spielen sich gegenseitig die Bälle zu und erzeugen eine rohe, kraftvolle Energie, die für die kreative Seite des Blues typisch ist. Gåshud (4:30)

Ein schwedischer Titel, der „Gänsehaut“ bedeutet. Dieser Song erzeugt durch die Melodie und den Gesang eine fast mystische Atmosphäre, die den Zuhörer emotional tief berührt. Åh, Kvinna… (4:30)

Ein leidenschaftlicher Song, der sich mit einer Ode an die Frau beschäftigt. Die melancholischen Klänge und der emotionale Gesang bringen eine starke Ausdruckskraft und Intimität in den Song. Du Bor I Din Biografi (3:30)

Der Titel bedeutet „Du lebst in deiner Biografie“ und thematisiert die Geschichten, die wir über unser Leben erzählen. Der Song verbindet tiefgründige Reflexionen mit einem eingängigen Blues-Rhythmus. Därunder Finns Ett Rum (3:14)

„Darunter gibt es einen Raum“ – dieser Song ist eine weitere introspektive Betrachtung, die Raum für persönliche Gedanken und emotionale Tiefe lässt. Die Gitarre spielt hier eine zentrale Rolle in der Stimmungserzeugung. Tao (2:42)

Ein kürzerer, mystischer Track, der eine Verbindung zu philosophischen Themen wie dem Taoismus und der Suche nach innerer Balance anstrebt. Der Song vermittelt eine fast meditative Atmosphäre. Det Finns Ingen Gen (3:47)

„Es gibt keinen Gen“ – ein nachdenklicher Abschluss des Albums, der sich mit Themen von Identität und Schicksal auseinandersetzt. Der Song setzt einen bleibenden Eindruck und rundet das Album mit einer philosophischen Note ab.

Diese Auswahl an Songs zeigt die Bandbreite und Tiefe des Albums Fishermen, das sich nicht nur dem Blues, sondern auch verschiedenen emotionalen und philosophischen Themen widmet.