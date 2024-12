Elina Duni, Rob Luft, Fred Thomas, Matthieu Michel – Lost Ships Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 2689

Format: CD, Album, Stereo, Streaming, Vinyl

Land: Germany

Veröffentlicht: 13. Nov. 2020

Genre: Jazz

Stil: Contemporary Jazz

Elina Duni, Rob Luft, Fred Thomas / Matthieu Michel – Lost Ships

Das Album Lost Ships, veröffentlicht 2020 unter dem renommierten Label ECM Records, ist ein meisterhaftes Werk, das die künstlerische Vision und die außergewöhnliche musikalische Zusammenarbeit von Elina Duni, Rob Luft, Fred Thomas und Matthieu Michel einfängt. Mit einer einzigartigen Mischung aus Jazz, Folk und mediterranen Einflüssen wird auf diesem Album ein tief emotionales und zugleich ästhetisch anspruchsvolles Hörerlebnis geschaffen, das sich intensiv mit Themen wie Migration, Verlust, Einsamkeit und der Suche nach Zugehörigkeit auseinandersetzt.

Hintergrund und Konzept des Albums

Das Konzept von Lost Ships wurzelt in zeitlosen, aber auch hochaktuellen Themen: Flucht, Migration und die damit verbundenen existenziellen Gefühle des Verlustes und der Entwurzelung. Der Titel des Albums verweist auf Flüchtlingsboote, die im Mittelmeer verloren gegangen sind, und auf die metaphorischen „verlorenen Schiffe“ im Leben von Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat hinter sich zu lassen. Die Musiker greifen diese Thematik mit einer Mischung aus poetischer Lyrik und musikalischer Sensibilität auf, die eine subtile, aber nachhaltige Wirkung entfaltet.

Das Album erzählt Geschichten, die gleichzeitig persönlich und universell sind: die Sehnsucht nach einem Zuhause, das es vielleicht nicht mehr gibt, und die Hoffnung auf einen Neuanfang. Diese Narrative werden durch Dunis tief empfundenen Gesang, Rob Lufts feinfühlige Gitarrenarbeit und die lyrischen Beiträge von Fred Thomas und Matthieu Michel auf bewegende Weise zum Leben erweckt.

Die Interpreten

Elina Duni stammt aus Albanien und wuchs in der Schweiz auf, nachdem ihre Familie in den 1990er Jahren emigrierte. Ihre künstlerische Entwicklung ist stark geprägt von der albanischen Volksmusik, die sie mit Elementen aus Jazz und moderner Musik verbindet. Duni bringt eine außergewöhnliche emotionale Tiefe in ihre Interpretationen, indem sie in mehreren Sprachen singt und kulturelle Brücken zwischen den verschiedenen musikalischen Traditionen schlägt.

stammt aus Albanien und wuchs in der Schweiz auf, nachdem ihre Familie in den 1990er Jahren emigrierte. Ihre künstlerische Entwicklung ist stark geprägt von der albanischen Volksmusik, die sie mit Elementen aus Jazz und moderner Musik verbindet. Duni bringt eine außergewöhnliche emotionale Tiefe in ihre Interpretationen, indem sie in mehreren Sprachen singt und kulturelle Brücken zwischen den verschiedenen musikalischen Traditionen schlägt. Rob Luft , ein britischer Gitarrist, zählt zu den herausragenden jungen Talenten der europäischen Jazzszene. Sein Gitarrenspiel zeichnet sich durch eine klare, melodiöse und oft verträumte Klangsprache aus, die perfekt mit Dunis Stimme harmoniert und den Stücken eine filigrane Struktur verleiht.

, ein britischer Gitarrist, zählt zu den herausragenden jungen Talenten der europäischen Jazzszene. Sein Gitarrenspiel zeichnet sich durch eine klare, melodiöse und oft verträumte Klangsprache aus, die perfekt mit Dunis Stimme harmoniert und den Stücken eine filigrane Struktur verleiht. Fred Thomas ist ein vielseitiger Musiker und Arrangeur, der neben seiner Rolle als Perkussionist auch das Klavier und andere Instrumente einsetzt. Er bringt eine subtile rhythmische Komplexität und harmonische Tiefe in die Arrangements ein, die den meditativen Charakter des Albums unterstreichen.

ist ein vielseitiger Musiker und Arrangeur, der neben seiner Rolle als Perkussionist auch das Klavier und andere Instrumente einsetzt. Er bringt eine subtile rhythmische Komplexität und harmonische Tiefe in die Arrangements ein, die den meditativen Charakter des Albums unterstreichen. Matthieu Michel, ein Schweizer Flügelhornist, ist bekannt für seinen weichen, warmen Ton und seine lyrische Spielweise. Sein Flügelhorn fungiert auf diesem Album oft als dialogischer Partner von Dunis Gesang, wodurch eine musikalische Erzählstruktur entsteht, die tief berührt.

Klangliche Qualität und Produktion durch ECM Records

Die klangliche Qualität von Lost Ships ist exemplarisch für die hohe Produktionsstandards von ECM Records. Das Label, das seit den 1970er Jahren für seine unverwechselbare Klangästhetik bekannt ist, schafft es, jede Nuance der Musik mit kristallklarer Präzision einzufangen, ohne die emotionale Intimität der Darbietungen zu verlieren. Die Aufnahmen sind sorgfältig ausbalanciert, wobei jeder Ton von Gitarre, Flügelhorn, Gesang und Perkussion seinen Platz im Raum findet.

Das Album wurde in einer akustisch optimalen Umgebung aufgenommen, sodass sowohl die leisesten Momente als auch die dynamischen Höhepunkte voll zur Geltung kommen. Diese Produktionsweise verstärkt die meditative und introspektive Wirkung der Musik und zieht den Hörer tief in die klangliche Welt des Albums hinein.

Fazit

Lost Ships ist weit mehr als nur ein weiteres Jazz- oder Weltmusik-Album – es ist ein kunstvolles Zeugnis der menschlichen Erfahrung in all ihrer Komplexität. Die Verbindung von Dunis emotionaler Stimmkunst mit Lufts melodischer Klarheit, Thomas’ rhythmischer Raffinesse und Michels lyrischer Ausdruckskraft schafft ein Werk, das in seiner Tiefe und musikalischen Eleganz nachhaltig beeindruckt.

Die von ECM Records gewohnte klangliche Brillanz unterstreicht die feinsinnige Atmosphäre des Albums und macht es zu einem audiophilen Genuss. Die Musik schafft es, die Hörer:innen mit universellen Themen zu verbinden und lädt dazu ein, innezuhalten und die oft vergessenen Geschichten hinter den „verlorenen Schiffen“ zu reflektieren. Damit ist Lost Ships ein zeitloses Werk, das sowohl in seiner Botschaft als auch in seiner künstlerischen Ausführung überzeugt und inspiriert.

