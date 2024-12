Patricia Barber – Modern Cool Hörbericht:

Label: Premonition Records – PREM-741-2

Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 3-45005

Premonition Records – PREM-741-2 Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 3-45005 Format: CD, Album, Stereo, SACD, Streaming, MFSL

CD, Album, Stereo, SACD, Streaming, MFSL Country: USA

USA Released: 1998 / 2005

1998 / 2005 Genre: Jazz, Blues

Jazz, Blues Style: Piano Blues, Cool Jazz

Piano Blues, Cool Jazz

Patricia Barber und das Meisterwerk „Modern Cool“

Patricia Barber, eine gefeierte amerikanische Jazzsängerin, Komponistin und Pianistin, schrieb mit ihrem Album „Modern Cool“ Musikgeschichte. Die Veröffentlichung im Jahr 1998 brachte Barber nicht nur in den Mainstream-Jazz, sondern auch in die Herzen audiophiler Hörer weltweit. Das Album verkörpert eine faszinierende Mischung aus introspektiven Eigenkompositionen und außergewöhnlichen Interpretationen bekannter Klassiker.

Der Weg zum Durchbruch: „Light My Fire“ und mehr

Einer der herausragenden Titel auf „Modern Cool“ ist Barbers Version von „Light My Fire“, dem ikonischen Song der Doors. Ihre langsame, gefühlvolle Interpretation gab dem Stück eine neue Tiefe und war ein zentraler Bestandteil ihres Erfolges. Während der Tournee zu diesem Album trat Barber für vier Nächte im Jazz Standard in New York auf. Diese Auftritte erregten die Aufmerksamkeit von Bruce Lundvall, dem legendären Produzenten von Blue Note Records, der Barber daraufhin für das Label verpflichtete.

Die Zusammenarbeit führte zu einer Reihe von erfolgreichen Alben bei Premonition und Blue Note, weltweiten Tourneen und der Anerkennung durch Kritiker. Barbers unverwechselbare Mischung aus Jazz, Lyrik und musikalischer Innovation wurde hochgelobt und festigte ihren Platz in der modernen Jazzlandschaft.

Ein audiophiler Klassiker: Die Klangqualität von „Modern Cool“

Die Aufnahme von „Modern Cool“ ist nicht nur musikalisch, sondern auch technisch ein Meisterwerk. Produziert von Jim Anderson, zeichnet sich das Album durch eine herausragende klangliche Detailtreue und natürliche Wiedergabe aus. Diese Qualität machte es schnell zu einem audiophilen Klassiker.

Die ursprüngliche CD-Veröffentlichung beeindruckte bereits durch ihre unglaubliche Klangfülle. Doch die spätere Vinyl-Ausgabe setzte neue Maßstäbe:

180g schweres Vinyl

45 RPM-Pressung auf drei Platten

Dieses Format, neu gemastert von Bernie Grundman, hebt jede dynamische Nuance hervor und fängt den vollen Umfang von Andersons analogem Mix ein. Hörer erleben ein atemberaubend immersives Klangerlebnis, das die Musik in ihrer ganzen Pracht entfaltet.

Die SACD-Version: Ein Meilenstein der Surround-Technologie

Für Liebhaber hochauflösender Audioformate erschien später eine Hybrid-SACD-Version von „Modern Cool“. Diese enthält sowohl den Grammy-prämierten 5.1 Surround-Mix als auch ein Stereo-Remaster in DSD-Qualität. Die SACD bietet eine unvergleichliche Klanglandschaft, die es ermöglicht, die Intimität und die Energie der Aufnahme in höchster Auflösung zu genießen.

Die technische Brillanz der Aufnahme wurde 2013 mit einem Grammy für das beste Surround-Sound-Albumausgezeichnet, eine Ehre, die die außergewöhnliche Qualität dieser Produktion unterstreicht.

Die musikalische Vielfalt von „Modern Cool“

Das Album verbindet Barbers introspektive Eigenkompositionen mit neu arrangierten Jazzklassikern wie „You & The Night & The Music“. Ihre charakteristische dunkle Stimme und die innovative musikalische Herangehensweise verleihen jedem Track eine einzigartige Atmosphäre. „Modern Cool“ bewegt sich dabei zwischen Jazz, Blues und zeitgenössischen Klängen, was es zu einem vielschichtigen Hörerlebnis macht.

Fazit: Ein unverzichtbares Werk für Jazzliebhaber und Audiophile

„Modern Cool“ bleibt ein Meilenstein in Patricia Barbers Karriere und ein Höhepunkt der modernen Jazzgeschichte. Von der gefeierten Original-CD über die audiophile Vinyl-Edition bis hin zur beeindruckenden SACD-Veröffentlichung – jede Variante des Albums bietet ein unvergleichliches Musikerlebnis. Die Verbindung aus musikalischer Tiefe, technischer Perfektion und Barbers künstlerischer Vision macht „Modern Cool“ zu einem Werk, das die Grenzen von Jazz und audiophiler Kunst neu definiert.

Ich schätze Patricia Barber als Künstlerin ungemein und feiere ihre Musik immer und immer wieder aufs Neue. Abgesehen von der audiophilen Qualität ihrer Veröffentlichungen beeindruckt sie mich vor allem als unfassbar kreative Sängerin. Sie singt so, wie sie es fühlt – authentisch, tiefgründig und mit einer emotionalen Intensität, die ihresgleichen sucht. Ihre Werke sind für mich ein kontinuierlicher Quell der Inspiration und ein einzigartiges Erlebnis, das mich immer wieder fesselt.

Tracklist und Beschreibung von Patricia Barbers „Modern Cool“

Touch Of Trash (5:27)

Ein provokanter und moderner Jazztrack, der ironische und zugleich melancholische Töne anschlägt. Patricia Barber kombiniert hier elegante Klavierlinien mit subtilen gesellschaftskritischen Untertönen. Winter (4:53)

Eine atmosphärische Ballade, die die Kälte und Ruhe des Winters einfängt. Barbers Stimme verschmilzt mit einem intimen Klavierspiel, das die introspektive Stimmung verstärkt. You & The Night & The Music (8:03)

Eine Interpretation des Jazzstandards von Dietz und Schwartz. Barber gibt dem Stück eine neue Tiefe durch ihren einzigartigen Gesangsstil und komplexe Improvisationen. Constantinople (8:27)

Ein exotischer, narrativer Titel, der eine Reise durch orientalische Klänge und mystische Stimmungen vermittelt. Barber kreiert hier mit fesselnden Harmonien eine cineastische Atmosphäre. Light My Fire (5:16)

Eine mutige und eigenwillige Neuinterpretation des Doors-Klassikers. Barber reduziert das Original auf seine Essenz und fügt eine jazzige, intime Note hinzu. Silent Partner (5:09)

Ein tiefgründiges Stück über Einsamkeit und emotionale Partnerschaften. Die ruhige Instrumentierung unterstreicht die introspektive Natur des Titels. Company (5:43)

Eine gefühlvolle Ballade, die das Thema zwischenmenschlicher Beziehungen behandelt. Barbers Gesang und Klavierarbeit stehen hier im Zentrum. Let It Rain (5:56)

Eine meditative und eindringliche Jazzkomposition, die von der heilenden Wirkung eines Regens inspiriert ist. Der Track besticht durch seine aufbauende Dynamik. She’s A Lady (4:15)

Eine faszinierende Interpretation des Paul-Anka-Klassikers, bei der Barber den ursprünglichen Pop-Charakter des Songs in einen minimalistischen Jazzrahmen überführt. Love, Put On Your Faces (5:46)

Eine poetische Vertonung eines Gedichts von E. E. Cummings. Barber verbindet kunstvoll Text und Musik, um eine zutiefst emotionale Wirkung zu erzielen. Postmodern Blues (5:49)

Eine moderne Hommage an den klassischen Blues, geprägt von Barbers philosophischen Texten und ihrer kreativen Klavierarbeit. Let It Rain – Vamp (3:03)

Eine instrumentale Fortführung von „Let It Rain“, die als epilogischer Abschluss des Albums dient. Der Fokus liegt auf der texturenreichen Improvisation.

Diese vielseitige Tracklist zeigt Patricia Barbers außergewöhnliche Kreativität und ihre Fähigkeit, klassische und moderne Elemente auf innovative Weise zu verbinden.